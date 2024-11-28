Алгоритм дій при розшуку безвісти зниклого військовослужбовця: що робити родичам

Ключовими нормативними актами, які регулюють питання зниклих безвісти військовослужбовців, є:

Закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" – визначає правовий статус, облік, розшук та соціальний захист зниклих осіб.

Постанова КМУ № 511 від 29.04.2022 – окреслює механізм виконання положень зазначеного закону.

Постанова КМУ № 257 від 11.03.2022 – регулює діяльність Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та забезпечує правове регулювання суспільних відносин, пов’язаних із набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з обліком, розшуком та соціальним захистом таких осіб", – говорить адвокатка.

Вона також звертає увагу на те, що особливою обставиною є збройний конфлікт, воєнні дії та тимчасова окупація частини території України, надзвичайні ситуації природнього, чи техногенного характеру.

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

В Україні створено Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це електронна база даних, де фіксуються відомості про зниклих, їхні останки (якщо виявлені), а також рішення судів щодо статусу зниклих осіб.

Для розшуку військовослужбовця важливо надати:

повне ім’я, дату народження

копії паспорта та військового квитка

інформацію про місце служби, звання, військову спеціальність

дата та місце зникнення, обставини зникнення

дата, час, спосіб останнього зв’язку

контакти товаришів по службі

особисті прикмети (шрами, татуювання)

фотографії, відео або інші докази, що підтверджують місце перебування в полоні чи інші обставини

Алгоритм розшуку зниклого військовослужбовця

У разі втрати зв’язку з військовослужбовцем, родичам необхідно діяти за чітким алгоритмом, аби максимально швидко розпочати його розшук.

Звернення до військової частини або ТЦК та СП

Спершу потрібно зв’язатися з військовою частиною, де проходив службу військовослужбовець, через командира, товаришів по службі чи гарячу лінію. Також можна звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де особу мобілізували. Варто з’ясувати, чи не виконував військовий бойове завдання та чи немає його у списках поранених, загиблих, полонених або зниклих безвісти.

Офіційна заява до поліції

У разі відсутності інформації, необхідно звернутися до територіального органу Національної поліції із заявою про зникнення особи безвісти за особливих обставин. Поліція відкриває справу та реєструє її в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР). Важливо зберегти витяг із реєстру та записати дані слідчого, який вестиме справу.

Заяву можуть подати:

родичі зниклого військового

представники військового формування або державного органу

громадські організації чи будь-яка особа, якій стало відомо про зникнення

ДНК-експертиза

Рідні мають право дати згоду на відібрання біологічних зразків для молекулярно-генетичної експертизи. Це необхідно для ідентифікації особи у разі виявлення останків.

Поліція протягом трьох днів повинна поінформувати Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Пошук триває до встановлення місця перебування військовослужбовця, його останків або поховання, навіть якщо судом його визнано безвісно відсутнім чи померлим.

Родинам важливо знати, що розшук не припиняється доти, доки не будуть знайдені достовірні докази щодо місця перебування або долі зниклої особи. У разі, якщо останки знайдено, родина отримає повну інформацію про обставини загибелі після аналізу та підтвердження ДНК.

Що робити, якщо встановлено факт смерті або полону

У разі підтвердження смерті зниклого Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, інформує рідних. Достовірними доказами є:

результати роботи пошукових груп із виявлення останків

дані бюро судово-медичної експертизи щодо посмертної інформації

результати ДНК-аналізу та їхнє зіставлення зі зразками, що надавали родичі

Уся інформація перевіряється та систематизується для офіційного підтвердження.

Якщо військовий у полоні

У разі встановлення, що військовослужбовець перебуває в полоні, родичі повинні звернутися до Національного інформаційного бюро (НІБ). Цей орган:

реєструє зниклих осіб у відповідному реєстрі

передає інформацію до міжнародних моніторингових організацій і правоохоронців

діє відповідно до норм Женевської конвенції

Також варто подати запит до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який відповідає за обмін та звільнення українських оборонців. Запити до штабу можна подавати для уточнення статусу полоненого чи отримання інформації про дії зі звільнення.

Додаткова підтримка для родин військових

Об’єднаний центр СБУ. Цей центр координує пошук і звільнення осіб, незаконно захоплених або утримуваних ворогом. Він також веде переговори з країною-агресором і приймає звернення від родичів зниклих.

Міжнародна допомога. Родичі можуть звертатися до Міжнародного комітету Червоного Хреста або Комітету ООН з прав людини. Подати звернення можна через офіс Уповноваженого або електронну пошту цих організацій.