"Альфа" СБУ відкриває набір до команди протиповітряної оборони

Центр спеціальних операцій "А" СБУ оголошує відбір до команди протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
У Службі безпеки зазначили, що спецпризначенці "Альфи" вже мають високий рівень досвіду в захисті українського неба і готові передати його іншим.
Передбачаються такі завдання:
СБУ пропонує:
Для того, щоб брати участь у відборі, необхідно заповнити анкету за посиланням. Також більше про відбір можна дізнатися за номером 4444.
"ППО - це щоденний внесок у безпеку країни. "Альфа" СБУ - команда, в якій ти стаєш частиною цього результату", - сказано в повідомленні Служби безпеки.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, російські окупанти знову завдали масованого удару по Україні. Росіяни не припиняють тероризувати мирних українців.
Зокрема, через атаку РФ у Києві пошкоджено багато житлових багатоповерхівок. Росіяни також атакували й об'єкти енергетичної інфраструктури.
Відомо, що в Києві через російський удар загинули 4 людини. Також було багато постраждалих.
Росіяни назвали такий удар "відповіддю" на нібито спробу України атакувати резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що інформація про "атаку на Путіна" - це фейк.