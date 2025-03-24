Alfa Romeo відмовляється від продажу бензинових моделей: названа причина

Компанія Alfa Romeo відмовиться від продажу бензинових моделей. Європейські дилери повідомили, що незабаром завод перестане приймати замовлення на седани Giulia і кросовери Stelvio з двигунами об'ємом 2,9 і 2,0 літра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1 .

Окрім того, "заряджені" модифікації Quadrifoglio виключать із конфігуратора 30 квітня, а базові бензинові версії зникнуть 31 травня. Таким чином, влітку у модельній лінійці залишаться тільки Alfa Romeo з турбодизелем на 2,2 літра.

Все через те, що у Європі введено жорсткі квоти на викиди діоксиду вуглецю, і формально дизельні Alfa Romeo більш "екологічні", тому продовження їх продажів виглядає логічно. Після 31 травня покупці Giulia та Stelvio зможуть обирати між 2,2-літровим турбодизелем у варіантах на 160 чи 210 кінських сил. Життєвий цикл обох моделей добігає кінця, і седана в гамі більше не буде.

Презентація нової Alfa Romeo Stelvio очікується цього літа, а нова Giulia дебютує у 2026 році. В основі обох моделей буде платформа STLA Large, що підходить для електричних, гібридних та бензинових модифікацій.

Фінансовий стан Alfa Romeo залишає бажати кращого: наприклад, у США дилери щомісяця продають лише по сім автомобілів. Бестселером є найсучасніший кросовер Tonale, а ось Stelvio і Giulia, що йдуть у відставку, втрачають від третини до половини покупців у річному еквіваленті.