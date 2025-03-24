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Alfa Romeo отказывается от продажи бензиновых моделей: названа причина

Понедельник 24 марта 2025 13:10
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Alfa Romeo отказывается от продажи бензиновых моделей: названа причина Фото: Alfa Romeo отказывается от продажи бензиновых моделей (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Alfa Romeo откажется от продажи бензиновых моделей. Европейские дилеры сообщили, что вскоре завод перестанет принимать заказы на седаны Giulia и кроссоверы Stelvio с двигателями объемом 2,9 и 2,0 литра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Кроме того, "заряженные" модификации Quadrifoglio исключат из конфигуратора 30 апреля, а базовые бензиновые версии исчезнут 31 мая. Таким образом, летом в модельной линейке останутся только Alfa Romeo с турбодизелем на 2,2 литра.

Все из-за того, что в Европе введены жесткие квоты на выбросы диоксида углерода, и формально дизельные Alfa Romeo более "экологичны", поэтому продолжение их продаж выглядит логично. После 31 мая покупатели Giulia и Stelvio смогут выбирать между 2,2-литровым турбодизелем в вариантах на 160 или 210 лошадиных сил. Жизненный цикл обеих моделей подходит к концу, и седана в гамме больше не будет.

Презентация новой Alfa Romeo Stelvio ожидается этим летом, а новая Giulia дебютирует в 2026 году. В основе обеих моделей будет платформа STLA Large, подходящая для электрических, гибридных и бензиновых модификаций.

Финансовое состояние Alfa Romeo оставляет желать лучшего: например, в США дилеры ежемесячно продают всего по семь автомобилей. Бестселлером является самый современный кроссовер Tonale, а вот уходящие в отставку Stelvio и Giulia теряют от трети до половины покупателей в годовом эквиваленте.

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