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"Альфа Ромео" презентувала реальний болід на сезон-2023 Формули-1

Фото: "Альфа Ромео" моделі C43 (sauber-group.com)
Автор: Антон Федорців

Реальну машину прийдешнього сезону Королівських автоперегонів під час презентації в швейцарському Цюриху показала стайня "Альфа Ромео".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

На відміну від "Хааса" та "Ред Булла", швейцарська стайня продемонструвала реальний болід, а не прототип із актуальною лівреєю. Сезон-2023 стане останнім для "Заубера" під брендом "Альфа Ромео".

Машина отримала нову гаму кольорів. Основні барви боліда – червоний і близький до чорного темно-сірий. Зокрема, першим розмальовані передня і задня частини шасі, а середина – другим. На носовому обтічнику розмістили фірмовий логотип "Альфа Ромео" з вогнедишним змієм.

У дизайні нового боліда оглядачі помітили вплив "Феррарі", "Ред Булла" та навіть "Альпін". Менші вхідні отвори понтонів нагадують минулорічні машини Скудерії, їхня форма – технічні рішення "енергетиків", а капот двигуна та розташування прорізів охолодження – ідеї французької стайні.

Кольори "Альфа Ромео" в новому сезоні захищатимуть Валттері Боттас і Чжоу Гуаньюй. На трасі в Барселоні 10 лютого команда зібралася "обкотити" болід у форматі дня зйомок. Кожен із пілотів працюватиме з машиною півдня.

До слова, німецький автовиробник "Ауді" придбав перший пакет акцій стайні "Заубер".

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Формула-1