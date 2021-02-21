Разработчики обвинили "Альфа банк Украина" в крупной задолженности

Украинская компания "Финик.Про", разработчик онлайн-банкинга для предпринимателей "ОК, Альфа", предупредила пользователей о том, что работа отдельных функций платформы может быть приостановлена из-за судебного процесса. Компания судится с "Альфа банк Украина" из-за нарушения авторских прав на использование софта, и пытается получить заработанные за разработку средства.

В компании сообщают, что с марта 2020 года "Альфа банк" не рассчитался с разработчиками за полученные услуги. Соответственно, банк не получил имущественного права интеллектуальной собственности на использование отдельных функций системы онлайн-банкинга "ОК, Альфа", хотя продолжает использовать этот функционал.

В частности, речь идет о сервисе "создание и ведение зарплатного проекта".

"На наши запросы и многочисленные предложения начать диалог мы не получили ни одного конструктивного ответа и вынуждены были обратиться в суд, чтобы защитить свои права. Сейчас ситуация выглядит так: банк с репутацией надежного финучреждения с европейскими корнями, который декларирует, что является частью частной инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге, фактически ведет себя как захватчик и "аннексирует" украинский софт", - заявил Евгений Кулик, директор "Финик.Про".

Кулик подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за действий банка пострадали пользователи сервиса "ОК, Альфа". И понимает, какие возможности и ресурсы имеет ”Альфа Банк", чтобы начать черную пиар-кампанию против ООО "Финик.Про", с посланиями вроде "разработчик держит в заложниках клиентов "Альфа-Банка", - сообщается в пресс-релизе.

"Уже почти год мы в устном и письменном виде неоднократно сообщали руководству "Альфа Банк Украина", при отсутствии ответов и отказе прекратить нарушение авторских прав, ООО "Финик.Про"оставляет за собой возможность принять все доступные правовые меры, чтобы прекратить системное нарушение наших прав. Если в супермаркете вы не платите за товар, то вам его не отдают. Так же должно происходить и в плоскости интеллектуальной собственности. Банк не оплатил услуги - банк не получил эти услуги, хотя в результате страдают его клиенты. То, чем сейчас занимается финучреждение, называется пиратством", - сказал Евгений Кулик.

Напомним, сотрудничество компании с "Альфа банком" продолжалось с 2018 года.

В 2019 году Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club провела исследования лучших банковских решений для бизнеса - Business Online Banking 2019.

По результатам исследования "ОК, Альфа", разработанная Финтех-стартапом "Финик.Про", получила высокую оценку и попала в пятерку лучших, в странах Восточной Европы и Центральной Азии.