ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В "Альфа-Банку Україна" прокоментували судовий спір з розробниками через заборгованість

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 14:14
В "Альфа-Банку Україна" прокоментували судовий спір з розробниками через заборгованість Фото: "Альфа-Банк Україна" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Спір між "Альфа-Банком Україна" та ТОВ "Фінік.Про", розробником онлайн-банкінгу для підприємців "ОК, Альфа", є звичайним господарським спором, який зараз вирішується у судовому порядку.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі банку.

"Ми впевнені, що найближчим часом судом буде винесено законне рішення. Всіма системами, в тому числі системою "ОК, Альфа!", Банк користується на законних підставах. Тому ми впевнені, що дана ситуація не позначиться на клієнтах банку", - заявили в прес-службі.

Нагадаємо, раніше в "Фінік.Про" попередили користувачів про те, що робота окремих функцій "ОК, Альфа" може бути припинена через судовий процес.

Як відомо, компанія судиться з "Альфа-Банк Україна" за порушення авторських прав на використання софту.

Також в "Фінік.Про" стверджують, що березня 2020 року "Альфа-Банк" не розрахувався з розробниками за отримані послуги.

Співпраця компанії з "Альфа-Банком" тривала з 2018 року.

У 2019 році Міжнародна асоціація бізнес-банкірів SME Banking Club провела дослідження кращих банківських рішень для бізнесу - Business Online Banking 2019.

За результатами дослідження "ОК, Альфа" отримала високу оцінку і потрапила в п'ятірку кращих, у країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фінанси Альфа-Банк IT долг
NEWS
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
У Зеленського відреагували на скандальне фото Уруського з Кадировим
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ