"Альфа-Банк Украина" в 2020 заработал 1,21 млрд грн прибыли

Фото: "Альфа-Банк Украина" (РБК-Украина)

Чистая прибыль "Альфа-Банка Украина" по итогам 2020 года составила 1,21 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, положительную динамику показали все ключевые показатели, включая кредитный портфель, который вырос на 22%, и капитал - на 18,1%.

Общие активы банка за год увеличились на 36,2% до 97,5 млрд грн. Объем высоколиквидных активов вырос на 39,5% до 7,2 млрд грн, в частности за счет роста остатков наличных средств.

Кредитный портфель вырос на 22% до 47,8 млрд грн. За счет кредитов, предоставленных юридическим лицам, объем которых вырос на 51,4% или на 10,1 млрд грн.

В соответствии с ростом активов, увеличился и объем пассивов банка: средства физических лиц за 2020 приросли на 19,4% до 41,5 млрд гривен, юридических лиц - на 38,5% до 30,4 млрд гривен.

Объем средств Национального банка в банке составил 9,9 млрд гривен. Капитал "Альфа-Банка Украина" в 2020 увеличился на 18,1%, на 1,5 млрд грн до 9,7 млрд грн.

Как отмечают в банке, положительное влияние на динамику капитала имела прибыльная деятельность банка.

Регулятивный капитал "Альфа-Банка Украина" по состоянию на 1 января 2021 составил 8,8 млрд грн. Банк сообщает, что на 1 января выполнял все требования Национального банка в части экономических нормативов капитала и ликвидности и лимитов открытой валютной позиции.

Напомним, согласно данным НБУ, на 1 октября 2020 по размеру общих активов (101,6 млрд грн) "Альфа-Банк Украина" занимал 6-е место среди 74 действовавших банков.

Ранее также сообщалось, что банк прокредитовал компании "Энергоатом" и "Укргаздобыча", а также аэропорт "Борисполь".