"Альфа-Банк Україна" у 2020 заробив 1,21 млрд грн прибутку

Фото: "Альфа-Банк Україна" (РБК-Україна)

Чистий прибуток "Альфа-Банку Україна" за підсумками 2020 року склав 1,21 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, позитивну динаміку показали всі ключові показники, включаючи кредитний портфель, який виріс на 22%, і капітал - на 18,1%.

Загальні активи банку за рік збільшилися на 36,2% до 97,5 млрд грн. Обсяг високоліквідних активів зріс на 39,5% до 7,2 млрд грн, зокрема шляхом зростання залишків готівкових коштів.

Кредитний портфель виріс на 22% до 47,8 млрд грн. Шляхом кредитів, наданих юридичним особам, обсяг яких зріс на 51,4% або на 10,1 млрд грн.

Відповідно до зростання активів, збільшився й обсяг пасивів банку: кошти фізичних осіб за 2020 приросли на 19,4% до 41,5 млрд гривень, юридичних осіб - на 38,5% до 30,4 млрд гривень.

Обсяг коштів Національного банку в банку склав 9,9 млрд гривень. Капітал "Альфа-Банку Україна" у 2020 збільшився на 18,1%, на 1,5 млрд грн до 9,7 млрд грн.

Як відзначають у банку, позитивний вплив на динаміку капіталу мала прибуткова діяльність банку.

Регулятивний капітал "Альфа-Банку Україна" станом на 1 січня 2021 склав 8,8 млрд грн. Банк повідомляє, що на 1 січня виконував всі вимоги Національного банку щодо економічних нормативів капіталу та ліквідності й лімітів відкритої валютної позиції.

Нагадаємо, згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2020 за розміром загальних активів (101,6 млрд грн) "Альфа-Банк Україна" займав 6-е місце серед 74 діючих банків.

Раніше також повідомлялося, що банк прокредитував компанії "Енергоатом" і "Укргазвидобування", а також аеропорт "Бориспіль".