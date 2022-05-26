Не "Аленка", а "Алешка". Роспропаганда взялась за шоколад

Белгородская кондитерская фабрика выпустила шоколад "Алешка" в пропагандистских целях. Его нельзя купить, развозят российским военным, которые воюют в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, идея выпустить такой шоколад появилась благодаря герою местных соцсетей, мальчику из села в Белгородской области, который "провожает и встречает" российских военных.

"Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад "Алешка". Самые важные опознавательные знаки на обертке - шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил", - отметил Гладков.

Он добавил, что первую партию развезли российским военным в госпиталях и тем, кто воюет в Украине.