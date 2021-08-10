Алена Андроникова в интервью Cio views: “Успех Moneyveo – это целостная работа всей команды”

Авторитетное американское издание Cio views, освещающее истории успешных бизнес-лидеров, опубликовало на своем интернет-ресурсе интервью с СЕО финансовой компании Манивео Аленой Андрониковой. В нем Алена рассказала свою историю успеха и отметила главные достижения компании. Кроме того, СЕО Moneyveo поделилась кейсами, как ей удалось благодаря новаторским взглядам всего за 2 года трансформировать бизнес-культуру компании и развить в Украине новую для финтех-индустрии стратегию мультипродуктового кредитования.

Интерес международного сообщества к личности СЕО Moneyveo вызван несколькими факторами. Во-первых, это рост популярности финтех-компании Moneyveo за пределами Украины благодаря внедрению командой прорывных технологических решений. Во-вторых, достижения Алены были отмечены в международном специализированным рейтинге издания The Financial Technology Report – «Топ-25 женщин-лидеров финтех-сферы Европы 2021». В частности, редакцию Cio views привлекло внимание то, что в рейтинге Алёна была единственной представительницей финтех-индустрии из Украины.

Манивео – пионер в сфере онлайн-кредитования на украинском рынке

«Успех Moneyveo – это целостная работа всей команды, – говорит Алена Андроникова. – До Moneyveo в Украине не было сервисов онлайн-кредитования, но подобная услуга уже активно развивалась за рубежом. Постепенно в нашей стране появился спрос на компании, которые смогут выдать кредит здесь и сейчас без личных визитов клиентов в офисы и с высокой скоростью обслуживания. Тогда и созрела идея у основателя запустить сервис быстрых кредитов в Украине. Определенно это было вызовом. Так, в 2013 году украинскому пользователю предоставили инновационный продукт – удобную услугу кредитования онлайн в режиме 24/7. С этого момента начался новый этап развития кредитования в стране: получать дополнительные средства под процент стало намного проще, а сам процесс оформления кредитов ускорился в разы. Для финансового рынка это стало революционным прорывом».

Cейчас Moneyveo – продуктовая fintech-компания полного цикла: от лидогенерации с онлайн- и офлайн-площадок до комплексного обслуживания кредитного портфеля. В итоге на счету компании более 1 100 000 постоянных клиентов.

Достижения Moneyveo и успех СЕО в бизнесе

Алена в бизнесе уже более 20 лет. У нее три университетских диплома, а также: ACCA DipIFR, Six Sigma Black Belt, она является сертифицированным аудитором Украины. CEO Moneyveo отметила, что секрет успеха компании, которую она возглавляет, заключается в системном подходе к выстраиванию бизнеса, слаженной командной работе и в креативном выполнении задач. За признанием PaySpace Magazine Awards, Effie Awards Ukraine и престижными наградами «Лучший fintex-стартап», «Лучший сервис онлайн-кредитования», «Лидер года» стоит труд всей команды.

Алена Андроникова всегда стремится продемонстрировать рост и сделать так, чтобы компания не просто развивалась в текущих условиях, но задавала новые тренды на рынке: "Я постоянно работаю над расширением своего кругозора и повышением уровня знаний в смежных областях. Рост компании заключается в умении улучшать продукт, с которым работаешь, постоянно совершенствуя и адаптируя его под потребности клиента. Не менее важная составляющая успеха – умение делиться плодами своих достижений и знаний со своей командой, деловыми партнерами, семьей и друзьями», – убеждена Алена.

По мнению главы Moneyveo, деятельность, подкрепленная четкими стратегическими целями, является залогом успешного продвижения вперед. Она подчеркивает: "Видение без тактики – самый медленный путь к успеху, а тактика без видения – суета перед поражением".

Культура добросовестности и новаторства

С основанием Moneyveo в Украине изменился ландшафт финтех-индустрии. Инновации компании продолжают задавать высокие стандарты в предоставлении финансовых услуг. Одно из главных достижение Moneyveo – это воплощение новой для рынка стратегии мультипродуктовости.

Moneyveo уверенно лидирует в отрасли, демонстрируя другим компаниям комплексный и системный подход к информационной безопасности данных клиентов.

Например, еще с 2019 года начали внедрять в бизнес-процессы требования GDPR – Европейского регламента о защите данных. В том же году компания первая и единственная в своей сфере получила сертификат безопасности PCI DSS, в 2020-м повысила его до уровня Service Provider Level 1 и в 2021-м подтвердила этот уровень.

“К тому же, мы ввели культуру обучения в компании, благодаря которой не только способствуем развитию сотрудников, но и глубже проникаем в потребности клиента через трансляцию ценностей, быстрое принятие и самостоятельное изучение продукта клиентами”, – добавляет Алёна.

Главные ценности Moneyveo

Инновационность заложена в корпоративный ген Манивео. Не зря ценности компании – Time. Trust. Technology. И команда активно работает над тем, чтобы ежедневно на практике воплощать их в жизнь.

К примеру, сотрудники стремятся быть максимально эффективными в коммуникациях, ценят время свое и коллег, готовятся ко встречам, стараются соблюдать договоренности и взятые на себя обязательства, укрепляя таким образом ценность Time. Многие выбирают роль наставника – обучают, развивают, делятся своими знаниями и приходят на помощь, реализовывая ценность Trust. Также они совершенствуют бизнес-процессы и инициируют улучшения, исследуют лучшие мировые практики, обучаются и развиваются для развития продукта, внедряя так Technology в свою деятельность.

Роль СЕО в развитии компании

Быть СЕО – значит совмещать в себе множество обязанностей и ролей. Прежде всего, это организация, координация и контроль работы команды. В обязанности СЕО Moneyveo входят: также стратегическое планирование развития компании, реализация этих планов, управление эффективным взаимодействием структурных подразделений внутри компании, участие в формировании бюджета и т. д.

"Моя главная цель – сделать свою команду счастливой, эффективной и нацеленной на достижение поставленных целей. Я лично провожу собеседования со всеми кандидатами на ключевые должности, чтобы убедиться, что они разделяют наши корпоративные ценности", – говорит СЕО Манивео.

Под руководством Алёны компания запустила ряд новых кредитных и IT-продуктов, разработала комплексную программу управления информационной безопасностью и корпоративную экосистему для развития талантов компании. Кроме того, она пропагандирует бережливый менеджмент и управление на основе данных, чтобы сохранить конкурентное преимущество на рынке.

За это время Moneyveo получила много почетных титулов: стала лучшей микрофинансовой компанией по версии медиабюро Ekonomika+; была удостоена награды в национальном бизнес-рейтинге «Лидер Года 2020»; подтвердила звания «Лучший сервис онлайн-кредитования в Украине» по версии PaySpace Magazine Awards, а также «Выбор года» и «Бренд года», получила «Звезду качества» и пр.

"Во время карантина мы успешно и полностью дистанционно запустили бизнес во Вьетнаме и недавно представили в Украине новый технологичный продукт – кредитное приложение Veomini, который доступен только через смартфон и предоставляет пользователям супербыстрые кредиты на небольшие нужды", – добавила Алёна Андроникова.

У компании есть четкий план и стратегические цели на ближайшие пять лет. СЕО Moneyveo заверила: "Мы продолжим развитие наших мультипродуктовых и клиентоориентированных стратегий в Украине и Вьетнаме, совершенствуя краткосрочные и долгосрочные кредитные продукты для удовлетворения потребностей клиентов".

Veocard – кредитный карточный продукт, представленный в июле 2021 года, является еще одним доказательством постоянного роста компании под руководством Алены.