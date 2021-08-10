Альона Андронікова в інтерв'ю Cio views: "Успіх Moneyveo – це цілісна робота всієї команди"

Авторитетне американське видання Cio views, що висвітлює історії успішних бізнес-лідерів, опублікувало на своєму інтернет-ресурсі інтерв'ю з СЕО фінансової компанії Манівео Альоною Андроніковою. У ньому Альона розповіла свою історію успіху і зазначила головні досягнення компанії. Крім того, СЕО Moneyveo поділилася кейсами, як їй вдалося завдяки новаторським поглядам усього за 2 роки трансформувати бізнес-культуру організації та розвинути в Україні нову для фінтех-індустрії стратегію мультипродуктового кредитування.

Інтерес міжнародної спільноти до особистості СЕО Moneyveo викликаний декількома факторами. По-перше, це зростання популярності фінтех-компанії Moneyveo за межами України завдяки впровадженню командою проривних технологічних рішень. По-друге, досягнення Альони були відзначені в міжнародному спеціалізованому рейтингу видання The Financial Technology Report – «Топ 25 жінок-лідерів фінтех-сфери Європи 2021». Зокрема, редакцію Cio views привернуло увагу те, що в рейтингу Альона була єдиною представницею фінтех-індустрії з України.

Манівео – піонер у сфері онлайн-кредитування на українському ринку

«Успіх Moneyveo – це цілісна робота всієї команди, – каже Альона Андронікова. – До Moneyveo в Україні не було сервісів онлайн-кредитування, але подібна послуга вже активно розвивалася за кордоном. Поступово в нашій країні з'явився попит на компанії, які мали змогу видати кредит тут і зараз без особистих візитів клієнтів в офіси та з високою швидкістю обслуговування. Тоді і виникла ідея у засновника запустити сервіс швидких кредитів в Україні. Безперечно, це було викликом. Так, у 2013 році українському користувачеві надали інноваційний продукт – зручну послугу кредитування онлайн у режимі 24/7. З цього моменту почався новий етап розвитку кредитування в країні: отримувати додаткові кошти під процент стало набагато простіше, а сам процес оформлення кредитів пришвидшився в рази. Для фінансового ринку це стало революційним проривом».

Сьогодні Moneyveo – продуктова fintech-компанія повного циклу: від лідогенерації з онлайн- і офлайн-майданчиків до комплексного обслуговування кредитного портфеля. В результаті на рахунку компанії більше 1 100 000 постійних клієнтів.

Досягнення Moneyveo і успіх її СЕО в бізнесі

Альона в бізнесі вже більше 20 років. У неї три університетських дипломи, а також: ACCA DipIFR, Six Sigma Black Belt, вона є сертифікованим аудитором України. CEO Moneyveo зазначила, що секрет успіху компанії, яку вона очолює, полягає в системному підході до побудови бізнесу, злагодженій командній роботі та у креативному виконанні завдань. За визнанням PaySpace Magazine Awards, Effie Awards Ukraine і престижними нагородами «Кращий fintex-стартап», «Кращий сервіс онлайн-кредитування», «Лідер року» стоїть праця всієї команди.

Альона Андронікова завжди прагне продемонструвати зростання і зробити так, щоб компанія не просто розвивалася у поточних умовах, але задавала нові тренди на ринку: "Я постійно працюю над розширенням свого світогляду і підвищенням рівня знань у суміжних областях. Зростання компанії полягає в умінні покращувати продукт, з яким працюєш, постійно вдосконалюючи і адаптуючи його під потреби клієнта. Не менш важлива складова успіху – вміння ділитися плодами своїх досягнень і знань зі своєю командою, діловими партнерами, сім'єю і друзями», – переконана Альона.

На думку голови Moneyveo, діяльність, підкріплена чіткими стратегічними цілями, є запорукою успішного просування вперед. Вона підкреслює: "Бачення без тактики – найповільніший шлях до успіху, а тактика без бачення – метушня перед поразкою".

Культура сумлінності та новаторства

З появою Moneyveo в Україні змінився ландшафт фінтех-індустрії. Інновації компанії продовжують задавати високі стандарти в наданні фінансових послуг. Одне з головних досягнень Moneyveo – це втілення нової для ринку стратегії мультипродуктовості.

Moneyveo впевнено лідирує в галузі, демонструючи іншим компаніям комплексний і системний підхід до інформаційної безпеки даних клієнтів. Наприклад, ще з 2019 року розпочали впроваджувати в бізнес-процеси вимоги GDPR – Європейського регламенту про захист даних. У тому ж році компанія перша і єдина в своїй сфері отримала сертифікат безпеки PCI DSS, в 2020-му підвищила його до рівня Service Provider Level 1 і в 2021-му підтвердила цей рівень.

"До того ж, ми ввели культуру навчання в компанії, завдяки якій не тільки сприяємо розвитку співробітників, але й глибше занурюємось у потреби клієнта через трансляцію цінностей, швидке прийняття та самостійне вивчення продукту клієнтами", – додає Альона.

Ключові цінності Moneyveo

Інноваційність закладена в корпоративний ген Манівео. Не дарма цінності компанії – Time. Trust. Technology. І команда активно працює над тим, аби щодня на практиці втілювати їх у життя.

Наприклад, співробітники прагнуть бути максимально ефективними в комунікаціях, цінують час свій і колег, готуються до зустрічей, намагаються дотримуватися домовленостей і взятих на себе зобов'язань, зміцнюючи таким чином цінність Time. Багато хто вибирає роль наставника – навчають, розвивають, діляться своїми знаннями і приходять на допомогу, реалізовуючи цінність Trust. Також вони вдосконалюють бізнес-процеси й ініціюють поліпшення, досліджують кращі світові практики, навчаються і розвиваються для розвитку продукту, впроваджуючи так Technology у свою діяльність.

Роль СЕО в розвитку компанії

Бути СЕО – значить поєднувати у собі безліч обов'язків та ролей. Перш за все, це організація, координація і контроль роботи команди. В обов'язки СЕО Moneyveo входять також: стратегічне планування розвитку компанії, реалізація цих планів, управління ефективною взаємодією структурних підрозділів всередині компанії, участь у формуванні бюджету та ін.

"Моя головна мета – зробити свою команду щасливою, ефективною і націленою на досягнення поставлених цілей. Я особисто проводжу співбесіди з усіма кандидатами на ключові посади, щоб переконатися, що вони поділяють наші корпоративні цінності", – говорить СЕО Манівео.

Під керівництвом Альони компанія запустила ряд нових кредитних та IT-продуктів, розробила комплексну програму організації інформаційної безпеки та корпоративну екосистему для розвитку талантів компанії. Крім того, вона пропагує ощадливий менеджмент й управління на основі даних, щоб зберегти конкурентну перевагу на ринку.

За цей час Moneyveo отримала багато почесних титулів: стала кращою мікрофінансовою компанією за версією медіабюро Ekonomika+; була удостоєна нагороди в національному бізнес-рейтингу «Лідер Року 2020»; підтвердила звання «Кращий сервіс онлайн-кредитування в Україні» за версією PaySpace Magazine Awards, а також «Вибір року» і «Бренд року», отримала «Зірку якості» тощо.

"Під час карантину ми успішно і повністю дистанційно запустили бізнес у В'єтнамі. А нещодавно презентували в Україні новий технологічний продукт – кредитний додаток Veomini, який доступний лише через смартфон і надає супершвидкі кредити на невеликі потреби", – додає Альона Андронікова.

У компанії є чіткий план і стратегічні цілі на найближчі п'ять років. СЕО Moneyveo запевнила: "Ми продовжуватимемо розвиток наших мультипродуктових і клієнтоорієнтованих стратегій в Україні та у В'єтнамі, удосконалюючи короткострокові й довгострокові кредитні продукти для задоволення потреб клієнтів".

Veocard – кредитний картковий продукт, який з’явився у липні 2021 року, є ще одним доказом постійного зростання компанії під керівництвом Альони Андронікової.