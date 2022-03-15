Алексей Кулеба: Киевская область – форпост, который защищает столицу от нападения

Российские оккупанты уже почти три недели ведут бои в северной части Киевской области, удерживая в заложниках тысячи гражданских жителей. Из-за безуспешных попыток прорваться в столицу путинские солдаты терроризируют города и села региона, уничтожая дома и инфраструктуру.

Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, президент Владимир Зеленский сегодня, 15 марта, назначил нового главу ОВА (ОГА). Им стал экс-командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк. Бывший председатель ОГА Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. За несколько часов до этого решение РБК-Украина пообщалось с Кулебой о сегодняшней ситуации в Киевской области.

– Какая сейчас ситуация в области?

– У нас половина области в стадии активных боевых действий. Условно их можно поделить не на Левый и Правый берег, а на запад и восток. Активные бои ведутся на Броварском направлении, Вышгородском направлении и на Бучанском направлении Житомирской трассы. Именно в этих районах сконцентрировано большое количество вражеской техники и силы.

На сегодня активные бои ведутся на Вышгородском и Броварском направлениях. На всех остальных направлениях мы видим, что враг остановился и накапливает силы, то есть ведет перегруппировку сил.

– Какие районы, населенные пункты области сейчас временно захвачены оккупантами?

– Самая тяжелая ситуация сейчас в Вышгородском районе. Полесья и Иванковский район уже временно недоступны нам более чем две недели, фактически с первого дня начала войны. К сожалению, на сегодняшний день нам не удается доставить туда гуманитарный груз – продукты и медикаменты. Мы каждый раз подаем на открытие гуманитарных коридоров именно эти маршруты, но, к сожалению, нам их не согласовывают.

Ситуация с Бучанским направлением также очень сложная. Но за последние шесть дней удалось оттуда эвакуировать большое количество людей – абсолютное большинство, которое хотело уехать. Также мы завезли туда гуманитарную помощь, лекарства. Можем сказать, что на этом направлении у нас проблемным остается город Бородянка и села, что расположены рядом, а также вдоль Житомирской трассы – там, где шли серьезные боевые действия, и сейчас у нас туда доступ ограничен.

– Фактически на этих направлениях сейчас и самая тяжелая гуманитарная ситуация, правильно?

– Да. Гуманитарная ситуация там сложная. Также сейчас добавляется еще Броварской район, потому что оттуда также идет большое количество техники захватчика. Богдановка, Новая Богдановка сейчас нуждаются в гуманитарной помощи. Вчера и сегодня были согласованы коридоры. Вчера оккупанты не дали ни завезти продукты для жителей, ни вывезти оттуда желающих. Надеемся, что сегодня это удастся сделать.

– Есть ли у вас примерные данные, сколько людей уже удалось эвакуировать из самых опасных районов?

– За неделю работы нам удалось эвакуировать около 50 тысяч человек. Это количество постоянно уточняется. Огромное количество людей выехало своим частным транспортом, они формировали колонны и двигались за колоннами автобусов, которые сопровождали спасатели и скорая помощь.

– Эвакуация по каким направлениям и из каких населенных пунктов еще планируется?

– Планируется эвакуация из Бородянки и ближайших сел. Мы все же будем стараться туда попасть. Мы знаем, что там находится много наших граждан, которым нужна помощь. Также – из Броварского района. Сегодня идет две колонны на Новую Богдановку и Шевченково. Ждем ближе к вечеру их возвращения с людьми.

Еще Вышгородское направление – оттуда также проводится эвакуация. То есть из всех районов, со всех направлений, где у нас происходили активные боевые действия или к которым у нас временно нет доступа, мы стараемся эвакуировать как можно больше наших людей.

– Есть ли у вас информация о том, что на территории Киевской области якобы находится Рамзан Кадыров?

– Такой информации у нас нет. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. То, что появляется в средствах массовой информации – мы же понимаем, что сейчас идет также и информационная война. И поэтому я считаю, что обращать внимание на такого рода информацию нет никакого смысла. Это не имеет отношения к жизни людей, которых нам нужно спасать, и к освобождению нашей земли.

– Насколько я понимаю, то оккупанты продвигаются через область для того, чтобы выйти на Киев. Есть ли у вас понимание, данные о том, в какие районы они сейчас пытаются дальше прорваться?

– Киевская область сейчас выступает форпостом, который защищает город Киев от нападения. Очевидно, что вражеские войска, с одной стороны, хотят окружить столицу для того, чтобы перерезать транспортные артерии и уничтожить нашу логистику. И с другой стороны, идти в широкомасштабное наступление для того, чтобы взять Киев. Я уверен, что ни одно, ни другое у врага не удастся – мы отобьем все атаки и перейдем в контрнаступление.

– Пытаются ли оккупанты в захваченных населенных пунктах ставить каких-то фейковых новых руководителей, как это мы видели в Мелитополе, или какой-то свой "режим", "администрацию"?

– Информация об этом периодически появляется в средствах массовой информации. Однако официальной и подтвержденной информации об этом у нас на сегодня нет. Это все наша земля. Вся власть, которая там находится – это все наши люди. Они находятся в разном статусе. Однако никаких других "администраций", незаконных действий мы даже не будем обсуждать. Это украинская земля и украинские органы местного самоуправления являются представителями власти там.

– Поступали ли вам какие-то предложения от россиян о сдаче области или угрозы?

– Ничего сдавать здесь никто не будет. То, что на меня давят – это вообще не имеет никакого значения. Потому что то давление, которое сейчас испытывают наши ВСУ, наши территориальные обороны, наши граждане – это имеет гораздо большее значение. Мы выдерживаем вот это давление, а все остальное – это вообще мелочи, на которые мы не обращаем внимание. Мы сильнее их, потому что за нами правда, это наша земля, наши села.

– Есть ли у вас сейчас приблизительные оценки количества жертв среди гражданского населения и масштаб разрушений, нанесенных агрессором?

– Что касается человеческих потерь, у нас ежедневно обновляется информация о жертвах среди гражданского населения. Поэтому сейчас мы это комментировать не будем. Что касается разрушений, то мы видим – враг воюет с инфраструктурой украинских городов. От его рук страдают детские сады, музеи, церкви, жилые массивы и инженерная инфраструктура.

С начала боевых действий шесть городов и сел остались без теплоснабжения, 12 – без воды. Там, где это возможно, мы стараемся как можно быстрее восстановить критически важные электроэнергию, водоснабжение. Однако враг нам препятствует, как это было в Славутиче.

– Нужна ли какая-то помощь области из других регионов или из-за рубежа и как могут помочь жителям области?

– У нас на сегодня полностью функционирует областная военная администрация. Функционируют все структурные подразделения, настолько, насколько это возможно. Основная помощь, которая нам нужна – это помощь с амуницией, оружием, с необходимыми медикаментами.