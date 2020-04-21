Социолог Алексей Антипович: Коронавирус остановил падение рейтинга "Слуги народа"

Социологи считают, что поддержка власти пока сохранится (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского остается лидером поддержки украинцев. Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 апреля, за президентскую политсилу готовы проголосовать 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором.

При этом, несмотря на постоянную критику действий власти во время коронавирусного кризиса в медиа-пространстве, 61% опрошенных считают оптимальными принятые антиэпидемические меры. А семь из десяти украинцев даже поддерживают продление карантина до июня, в то время как более чем у половины опрошенных денег осталось меньше чем на месяц.

Об этих парадоксах, а также о причинах высоких рейтингов власти, возможных угрозах ее популярности и шансах на местных выборах – в интервью РБК-Украина рассказал директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По вашим последним опросам, "Слуга народа" до сих пор остается самой популярной силой с серьезным отрывом от второго места. Почему рейтинги Зеленского и его политсилы до сих пор остаются настолько высокими? Или наоборот, уже стоит говорить об их серьезном падении, по сравнению с прошлыми периодами?

Все зависит от трактовки. Если смотреть на динамику поддержки, то ее пиковые показатели в 65% мы фиксировали в августе-сентябре прошлого года. Тогда только прошли выборы, украинцев освободили из плена, у граждан было много ожиданий от власти.

Падение поддержки "Слуги народа" происходило плавным путем с определенными колебаниями. В конце года снова было освобождение – и был определенный подъем. А уже с нового года снова пошло снижение рейтинга.

Но коронавирус как раз и остановил падение рейтинга "Слуги народа". Во время пандемии все взгляды обращены на болезнь, есть страх заболеть, страх за близких, и все экономические и политические проблемы, все скандалы во власти, все это отошло на второй план.

Поэтому мы фиксируем рост поддержки как деятельности президента, так и электоральной поддержки его партии. В длинной динамике эти показатели вернулись на уровень января - начала февраля этого года.

В общем, на чем держится поддержка власти?

Наверное, те надежды, которые возлагались на Зеленского и его партию еще не растаяли. Другое дело, что нет и тех максимальных показателей, о которых речь шла в сентябре. И в экономическом плане, и с точки зрения ситуации во власти ничего особо не изменилось для украинцев.

Власть и далее подозревается в коррупции, украинец и дальше хотел бы, чтобы власть сделала что-то для него – то есть чтобы власть дала денег, заработков, благ, дешевых коммунальных платежей и т.д. Украинец и дальше смотрит на власть с точки зрения, что она должна что-то ему дать. Не получая этого, украинец-патерналист теряет определенную удовлетворенность властью.

При этом 55% украинцев считают, что Зеленский эффективно борется с коронавирусом, а это тема номер один.

Конечно, поэтому говорить о разочаровании Зеленским можно, но в небольшой части.

Кроме того, Зеленский и "Слуга народа" остаются в определенной степени безальтернативными политическими проектами. Лозунг Порошенко "жить по-новому" избиратель воплотил через пять лет, выбрав нового политика в президенты и новую политсилу в парламент. И возвращаться к старым политикам украинец не очень хочет.

Поэтому у него один путь – если ты разочаровался в нынешней власти, ты можешь уйти в никуда: присоединиться к тем, кто не ходит на выборы, или тем, кто не определился. Возможно, такие украинцы будут искать новые альтернативные политические проекты, которые должны были бы появиться.

То есть те, кто разочаруется в Зеленском, начнут искать себе нового мессию?

Да. Небольшие перетоки от снижения поддержки "Слуги народа" пошли к "ОПЗЖ", преимущественно на востоке Украины, были небольшие перетоки к "Батькивщине" – это прежде всего центральная Украина. Но это небольшие перетоки. Ни о каких обвалах рейтинга "СН" в пользу какой-либо политсилы речь не идет.

Поэтому такой разочарованный избиратель должен был бы искать новый политический проект, но сейчас их не видно и не слышно. Украинцам нужен лидер, который будет сидеть на телеэкранах, который будет узнаваем, который будет близок к народу с точки зрения хотя бы декларируемых им принципов и идей.

Но за счет чего с конца февраля до середины апреля поддержка "Слуги народа" даже выросла?

Здесь единственное объяснение – коронавирус. На материалах местных исследований мы видим, что на фоне эпидемии растут рейтинги действующей власти, в первую очередь городских голов. И в масштабах всей Украины мы это видим в отношении центральной власти.

Мы же понимаем, что только власть может бороться с пандемией. Ни один оппозиционный политик или альтернативный кандидат не может обеспечить защиту обычному украинцу, а власть – может. Поэтому, боясь за собственное здоровье и здоровье своих близких, украинец ищет защиты и находит эту защиту в тех, кто борется с эпидемией.

Зеленский часто выпускает видеообращения, постоянно присутствует в медиа, и уровень поддержки "Слуги народа" вырос. Так же рост начался синхронно и у "Европейской солидарности". Если перед тем рост рейтинга "ЕС" мог быть объяснен перетоками от партии "Голос", то рост уже в период пандемии связан с благотворительной деятельностью Порошенко, которая связана с борьбой с коронавирусом.

То есть в целом украинцы считают борьбу власти с эпидемией эффективной, несмотря на всю критику?

У нас 61% говорит, что шаги, которые введены властями, оптимальны. 41% считают эффективной работу министерства здравоохранения, 39% – работу МВД. 41% для Минздрава – это уже огромный успех, ведь доверия к медицинской системе в Украине очень мало, люди, как правило, недовольны ситуацией в этой сфере.

Если меры по борьбе с коронавирусом считают эффективными, если около 70% считают введенный карантин эффективным и поддерживают его продление до июня, это значит, что украинцы поддерживают власть в борьбе с пандемией. Другое дело, что, может, декларативно поддерживают. Почти половина украинцев минимум раз в день выходят из дома, фактически нарушая введенный властями карантин.

Или о поддержке штрафов за нарушение карантина – сначала штрафы поддерживали 75%, а после того, как уже реально начали штрафовать – только 55%. Украинец уже не декларативно, а в реальности подумал, что он сам же не хочет платить штрафы! И все же большинство, иногда абсолютное большинство, поддерживает все введенные властями шаги.

70% поддерживают продление карантина до июня, вместе с тем 55% говорят, что у них сбережений осталось меньше, чем на месяц. Как это может коррелировать друг с другом, ведь продолжение карантина априори означает трудности с работой и зарплатой?

Начну издалека – у украинцев очень сложные отношения с причинно-следственными связями. Поэтому украинец может говорить, что борьба с коррупцией – задача номер один в государстве, и одновременно использовать коррупцию для решения каких-то своих частных вопросов.

Но есть еще один момент – украинец никогда честно не скажет, сколько он зарабатывает и какие у него сбережения. Я более чем уверен: если мы в мае опросим украинцев, то они скажут, что у них опять же, меньше чем на месяц осталось денег.

Экономический кризис, который уже фактически начался, сможет стать тем фактором, который в итоге собьет рейтинг Зеленского и "СН"? На них возложат ответственность за все проблемы?

Независимо от того, как Украина выйдет из карантина и борьбы с коронавирусом в целом, сколько будет больных и сколько смертей, как справится с этим всем медицина, украинец все равно потеряет определенные заработки. И именно этот кризис, уже экономический, ударит по власти. Другое дело, что властям будет легко объяснять любые экономические проблемы именно коронавирусом.

Власти нужно будет больше внимания уделить незащищенным слоям населения, тем, кто потерял работу и заработки, бизнесу, который закроется за время карантина, и власть от этого сможет даже получить определенные бонусы.

Все рычаги в руках власти, и все зависит от того, насколько грамотно она будет использовать имеющиеся у нее экономические, финансовые, информационные инструменты. Если вся государственная машина будет работать слаженно и эффективно, то никаких электоральных потерь Зеленский и СН не понесут.

А, возможно, даже увеличат поддержку. Люди сейчас ищут поддержки и защиты, и тот, кто им это дает, может даже получить электоральные дивиденды. Наверное, система балансов будет работать: экономически потеряли, но психологически защитились. И на этих балансах будет держаться рейтинг власти. И добавьте безальтернативность, о которой я уже говорил.

Нет альтернативы у сторонника "СН", он уже не перебежит в "ЕС", "ОПЗЖ", "Батькивщину". Определенной альтернативой был "Голос", но ушел Святослав Вакарчук, который был двигателем для электората партии. А новых проектов пока нет.

То есть Зеленский и до сих пор остается "тефлоновым" политиком и реальных угроз, которые могли бы радикально сбить его рейтинг, на горизонте не видно?

Я вижу, что сейчас украинец доволен деятельностью властей по борьбе с вирусом. Если этот показатель начнет падать, начнет падать и рейтинг власти.

Если мы зайдем в тяжелый экономический кризис, который выльется в неплатежеспособность населения, отсутствие возможности содержать семью, украинец уйдет в "тень", поедет на заработки, будет клясть власть, как делал всегда, и пробовать выгрести из экономической ямы. Но как это будет, и будет ли это вообще, я, конечно, сейчас не могу сказать.

А такой популярный у любой власти инструмент, как повышение пенсий, может дать бонус и власти Зеленского?

Я напомню правительство Гройсмана, которое подняло пенсии в свое время. Наши цифры моментально показали, что и направление движения государства начали оценивать значительно лучше, и власть как таковую, и персонально Гройсмана, и Кабмин, и президента Порошенко – все получили рост поддержки. Украинец очень чутко реагирует на любые экономические улучшения, а, соответственно, и на ухудшения.

Только 10% опрошенных сказали, что они выйдут на акции протеста или бунт, если останутся без зарплат, пенсий или других доходов. Это кажется очень низким показателем даже по обычным меркам, почему так?

В данном случае причина потери работы, зарплат и любых доходов – не от власти и руководителей государства, а от коронавируса. Выходить на акции протеста против вируса никто не будет. Вот тут причинно-следственная связь как раз срабатывает.

10% – я считаю, что это и так завышенный показатель. Потому что 10% от населения избирательного возраста – это почти три миллиона людей, это фактически новый майдан. Кроме того, власть может объяснить людям, почему не надо выходить на акции протеста: мы же не виноваты, мы что-то делаем. Главное, чтобы при этом были реальные шаги, направленные на удержание экономического положения обычных граждан.

"Батькивщина" и "ОПЗЖ", которые активно борются против рынка земли, смогут с этого получить какие-то электоральные бонусы? Или сейчас земельная тема отошла в "тень"?

Вы можете посмотреть, что "Батькивщина", в первую очередь, и "ОПЗЖ" начали расти как раз с актуализацией этой темы. Этот рост мы фактически фиксировали с ноября-декабря, когда эта тема актуализировалась. На данный момент я не вижу актуальности этого вопроса среди украинцев.

Земельная тема, референдум по рынку земли со временем снова будут активно использоваться, и на этом кто-то будет зарабатывать баллы, кто-то будет терять. Но это мы говорим о спокойном времени. А в период "войны" с коронавирусом смотреть на какие-то другие проблемы не приходится, все взгляды обращены на пандемию.

Вы спрашивали у людей, поддерживают ли они такие шаги, как производство и оборот марихуаны в медицинских целях, легализацию игорного рынка и рынка сексуальных услуг для поддержки экономики. При этом наименее приемлемыми оказались сексуальные услуги – 24% за, потом игорный бизнес – 33% за, в конце концов – марихуана, 39% за легализацию. Почему так сложилось?

Здесь есть загвоздка в общем традиционном восприятии той или иной темы. Сексуальные услуги существуют столько, сколько существует человечество, но это "аморально". Отношение и к тем, кто предоставляет, и тем, кто получает эти услуги, соответствующее.

Публично признавать поддержку таких шагов, как легализация проституции, людям трудно. Поэтому, то, что каждый четвертый украинец готов к легализации сексуальных услуг – то это уже фантастический показатель, который обеспечен коронавирусом и страхом будущего экономического кризиса.

К игорному бизнесу отношение отстраненное, ведь украинец сам мало играл и не считает себя азартным человеком, поэтому пользуется той информацией, которая до него доходит: о том, что люди проигрывают деньги на автоматах – и это плохо, что матери спасают детей, которые проигрывались на ставках или тех же автоматах – и это плохо.

При таком восприятии отношение к легализации этого направления бизнеса отрицательное. Но все же, если конкретного человека это не касается, то отношение уже лучше, чем к проституции.

Часть тех, кому это безразлично, или кто на самом деле был бы "за", все равно скажут социологам, что они против. Или даже голосуя на условном тайном референдуме по этому вопросу, они сказали бы "нет". Потому что так принято в обществе. И это касается как сексуальных услуг, так и игорного бизнеса.

Производство и оборот марихуаны в медицинских целях – тут уже сам вопрос подсказывает, что это "в медицинских целях" – то есть это уже хорошо. Если бы просто ее в оборот выпускать, то наверное, больше людей были бы против, ведь это же наркотик. Но если наркотик для блага – уже воспринимают более позитивно.

Однако если бы не тема коронавируса и экономического кризиса, все эти вопросы получили бы еще более низкий уровень поддержки. Отношение к такой либерализации в Украине мало распространено, украинец чрезвычайно консервативен, большое влияние на его позицию имеют семья, церковь и "общая приемлемость".

Учитывая ситуацию с эпидемией, какие перспективы вы видите на местных выборах у "Слуги народа" и мэров городов-миллионников?

"Слуга народа" на местных выборах пойдет в национальном тренде: кто поддерживает Зеленского, тот поддерживает и "СН" на местах. Но уже чуть в меньшей степени, чем на выборах в ВР.

Там иногда есть местные проекты, которые отбирают голоса от всех политических сил, в частности и от "СН". Плюс избиратель понимает, что в городской совет не придет Зеленский или, например, Порошенко, а придут местные политики и именно от них зависит, каким будет город через несколько лет.

Поэтому поддержка партии власти на выборах в городских и областных советов меньше, чем ее поддержка на выборах в ВР, такие тренды мы фиксируем в наших опросах. Но, безусловно, все зависит от региона, во Львове одна ситуация с рейтингом "СН", в Харькове – другая и т.д.

Если в ВР голосуют по всей стране по некими едиными принципами выбора, по национальной повестке, то на местных выборах могут проголосовать за того, кто просто обеспечит ремонт улицы в соответствующем населенном пункте.

Касательно мэров – в областных центрах мы видим один и тот же тренд: действующие городские головы получают рост поддержки в течение карантина, от второй декады марта. Наиболее эффективными борцами с коронавирусом украинцы признают как раз своих городских голов.

Это касается не только городов-миллионников, но и небольших городов Украины. Уровень поддержки многих действующих мэров и так был высоким, а за счет борьбы с коронавирусом стал еще выше.

А местные проекты, вроде "Украинской стратегии Гройсмана", "Единого центра" Балоги и т.д. у себя в регионах смогут создать конкуренцию общенациональным политсилам?

Каждую политсилу надо рассматривать отдельно. Например, "Стратегия" Гройсмана в Виннице – серьезная сила. "Рідний дім" Атрошенко в Чернигове имеет однозначное лидерство. В Киеве тот же "УДАР" Кличко однозначно преодолевает барьер и заходит в городской совет на высоких показателях.

Но, конечно, это все ограничивается каким-то одним регионом или городом. При этом где-то можно говорить о победе таких локальных проектов, а где-то – просто о заходе в свои местные советы на уровне с общенациональными силами.