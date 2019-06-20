"Александрия" усилилась сразу тремя футболистами

Бронзовый призер украинской Премьер-лиги прошлого сезона "Александрия" подписала контракты с тремя футболистами. Об этом сообщается на сайте клуба.

К команде присоединились Денис Мирошниченко, Денис Безбородко и Максим Третьяков.

Правый защитник "Карпа" Мирошниченко за львовский клуб провел 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу в прошлом сезоне.

Форвард "Десны" Безбородько в прошлом сезоне наиграл 24 матча, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

Третьяков из словацкого клуба ДАК-1904 перешел на правах аренды. На счету полузащитника 22 матча, три гола и одна голевая передача в прошедшем сезоне.

"Александрия" стартует в Лиге Европы сезона 2019/20 с группового этапа.

Напомним, по итогам прошедшего сезона "Александрия" распрощалась сразу с семью футболистами команды.