"Олександрія" в серії пенальті обіграла "Дніпро-1" в 1/4 фіналу Кубка України

Перший тайм був відносно рівним без особливих моментів. А ось у другій половині все закрутилося. В середині тайму хавбек "Олександрії" Максим Третьяков після обрізки від оборони "Дніпра-1" зважився на дальній удар і не прогадав - 0:1.

Далі "Олександрія" відійшла до своїх воріт, а "Дніпро-1" намагався атакувати. Але на 75-й хвилині дніпрянам стало це робити простіше - другу "жовту", а так і вилучення у "Олександрії" заробив Дмитро Гречишкин. Вже через 4 хвилини "Дніпро-1" скористався чисельною перевагою і зрівняв рахунок - результативний удар на рахунку Сергія Булецы - 1:1.

Основний час так і закінчився. Власне, як і обидва додаткових. Доля матчу вирішувалася в серії пенальті, де більш вдалими виявилися гравці "Олександрії". Героєм матчу став воротар "Олександрії" Юрій Паньків, який відбив два пенальті від Артема Довбика і Сергія Булецы. Таким чином олександрійці виграли по пенальті - 3:4.