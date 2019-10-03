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Олександрія - Гент: анонс матчу

Новини » Спорт    03.10.2019 - 10:25
Олександрія - Гент: анонс матчу
Фото: "Олександрія" - "Гент" (fco.com.ua)

Готуємося до поєдинку 2 туру групового турніру Ліги Європи

"Олександрія" та "Гент" зустрінуться у матчі другого туру групового турніру Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають бельгійців фаворитами зустрічі. Підопічні Шарана дебютували в груповому етапі турніру з поразки.

3 жовтня 19:55
Львів, стадіон "Арена Львів"

"Олександрія" почала груповий етап, програвши "Вольфсбургу" - 1:3. Перший гол українського клубу в основній сітці єврокубкового турніру забив Євген Банада.

Після першого туру олександрійська команда поки йде на останньому місці в турнірній таблиці, а "Гент" розташувався на другій сходинці групи I. У стартовому турі бельгійці забезпечили собі перемогу над "Сент-Етьєном" з рахунком 3:2.

"Олександрія" до цього в єврокубках з бельгійськими клубами не перетиналася, а от "Гент" зазнав чотири поразки в чотирьох зустрічах з українськими командами.

У третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2010/11 бельгійці поступились київському "Динамо" (0:3, 1:3), а у груповому етапі Ліги Європи сезону 2016/17 двічі програв "Шахтарю" (0:5, 3:5).

Цікаво, що в складі "Гента" виступають три українці: Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук.

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