"Александрия" в драматическом стиле обыграла "Минай" в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Александрия" – "Минай" – 1:0

Голы: Третьяков, 23, Цуриков, 90+2 – Голуб, 90

Начали поединок команды на равных. Первый момент создали закарпатцы. На 12-й минуте Вишневский в падении замыкал передачу Кулиева с фланга, но Билык вытащил мяч из-под перекладины. Он же упустил и вторую возможность "Миная" – нападающий с двух попыток не смог переиграть кипера номинальных хозяев.

Зато Александрия забила фактически с первого же момента. Калитвинцев подал с правого фланга в штрафную, где защитник лишь задел мяч, а на дальней стороне штрафной зоны Третьяков в два касания технически уложил в дальний угол ворот – 1:0.

Забитый мяч успокоил игру. Эпицентр событий сместился в центр поля, а голкиперы обеих команд начали откровенно скучать. Кое-какая опасность возникала преимущественно тогда, когда кто-то из исполнителей решался на нестандартные действия либо удары с дистанции. Но к настоящим возможностям забить дело доходило редко.

Хавбек "Александрии" Авагимян мог удвоить преимущество хозяев после передачи Цурикова, но с лета пробил слишком неточно. В свою очередь удар его одноклубника Шулянского с угла штрафной поймал Бандура.

В конце концов, "Минай" наказал александрийцев за расточительность на 90-й минуте. Это Голуб воспользовался ошибками Мирошниченко с Билыком и с угла штрафной площадки красиво перебросил мяч в ворота.

Но радость закарпатцев была недолгой. "Александрия" ответила голом-красавцем в следующей же атаке. На подборе после флангового навеса сыграл Цуриков – хавбек первым касанием принял, а вторым в стиле единоборств классно пробил под перекладину!

Еще раз ошибиться александрийцы уже себе не позволили. Вместе с "Зарей", "Колосом" и "Вересом" команда Юрия Гуры набрала максимум очков и идет среди лидеров УПЛ.