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"Олександрія" у драматичному стилі переграла "Минай" в УПЛ

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Київ, Понеділок 29 серпня 2022 17:00
"Олександрія" у драматичному стилі переграла "Минай" в УПЛ Фото: Олександрійці святкують перше взяття воріт (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Останній матч 2-го туру Прем'єр-ліги завершився важкою перемогою "Олександрії" над закарпатським "Минаєм".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Олександрія" – "Минай" – 2:1

Голи: Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 – Голуб, 90

Розпочали двобій команди на рівних. Перший момент створили закарпатці. На 12-й хвилині Вишневський у падінні замикав передачу Кулієва з флангу, та Білик витягнув м'яч з-під поперечини. Він же змарнував і другу нагоду "Миная" – нападник із двох спроб не зміг переграти кіпера номінальних господарів.

Зате "Олександрія" забила фактично з першого ж моменту. Калітвінцев подав із правого флангу до штрафного майданчика, де оборонець лише зачепив м'яч, а на дальньому боці карної зони Третьяков у два дотики технічно поклав у дальній кут воріт – 1:0.

Забитий м'яч заспокоїв гру. Епіцентр подій змістився до центру поля, а голкіпери обох команди почали відверто нудьгувати. Сяка-така небезпека виникала переважно тоді, коли хтось із виконавців наважувався на нестандартні дії чи удари з дистанції. Але до справжніх нагод забити справа доходила рідко.

Хавбек "Олександрії" Авагімян міг подвоїти перевагу господарів після передачі Цурікова, але з льоту пробив надто неточно. Натомість удар його одноклубника Шулянського з кута штрафного впіймав Бандура.

Зрештою, "Минай" покарав олександрійців за марнотратність на 90-й хвилині. Це Голуб скористався помилками Мірошниченка та Білика і з кута штрафного майданчика красиво перекинув м'яч у ворота.

Та радість закарпатців була недовгою. "Олександрія" відповіла голом-красенем у наступній же атаці. На підбиранні після флангового навісу зіграв Цуріков – хавбек першим дотиком прийняв, а другим у стилі єдиноборств класно пробив під перекладину!

Ще раз помилитися олександрійці вже собі не дозволилил. Разом із "Зорею", "Колосом" і "Вересом" команда Юрія Гури набрала максимум очок і йде серед лідерів УПЛ.

Нагадаємо, що напередодні "Динамо" розгромно поступилося "Дніпру-1" в рамках 2-го туру УПЛ.

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