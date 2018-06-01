Александр Педан и Юрий Ткач посетили бесплатные кинопоказы под открытым небом.

Любимый киевлянами проект Петровская Слобода CinemaWeekend вернулся с новой программой и весь май радовал самыми интересными фильмами в уютных парках города. Впереди финальный бесплатный показ, который пройдет уже в эту субботу, 2 июня, в парке им. Шевченко с фильмом студии Marvel«Человек-паук. Возвращение домой».

Показы Петровская Слобода CinemaWeekend собирают много молодежи и кинолюбителей, но также сюда с удовольствием приходят любимые всем телеведущие, актеры и артисты. На открытие сезона кинопоказов в парке КПИ заглянул популярный телеведущий Александр Педан и во время дружеского общения перед показом фильма «Джуманджи. Зов Джунглей» поделился своими впечатлениями о разных странахи где интересно отдохнуть в Украине.«Идеальная формула вечернего досуга – это крутой фильм под открытым небом в невероятной компании ярких людей плюс кофейные напитки 3в1. Я кайфовал душой от атмосферы на CinemaWeekend от Петровской слободы», - говорит Александр Педан.

А в ботанический сад на показ фильма «Стажер» пришел любимец публики, актер и комик Юрий Ткач. Он восхищался проектом, с удовольствием общался с гостями и рассказал несколько курьезных историй из жизни, про работу и не только! «Атмосфера теплого вечера за чашечкой ароматного кофейного напитка 3в1 и просмотром классного фильма – это лучшее, что можно себе представить!»

«Мы открыли сезон кинопоказов Петровская Слобода CinemaWeekend в очень атмосферном парке КПИ.– говорят организаторы. - И не смотря на довольно прохладную погоду, собралось очень много молодежи. Некоторые из них уже посещали наш киновикенд этой осенью и были очень рады возвращению проекта, поскольку это идеальный досуг с хорошим кино в уютной обстановке и вкусными угощениями. А кроме того мы проводим акцию, в которой можно выиграть 10000! Детали на сайте slobodapromo.com.ua»

Кинолюбители могут прийти со своими пледами и карематами, чтобы удобно расположиться на поляне или занять удобные места, приготовленные организаторами. Локация CinemaWeekend привлекает своей красотой: вечерние огоньки, стильные декорации и яркие качели, где можно сделать красочные фото. Невозможно пройти мимо! Еще один бонус – весь вечер работает специальный бар с бесплатными горячими кофейными напитками 3в1 на любой вкус от ТМ «Петровская слобода».

Суббота, 2 июня

Начало в 20:30

Парк им. Шевченко

Человек-паук. Возвращение домой (2017)

Режиссер: Джон Уоттс

Актеры: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон, Мариса Томей, Джон Фавро и другие.

Жанр: супергеройскийэкшн

Молодой Питер Паркер после встречи с Мстителями в восторге возвращается домой. Он пытается вернуться к обычной жизни. Вот только теперь за ним приглядывает не только тетя Мэй, но и его новый наставник – Тони Старк. Паркеру не дает покоя желание доказать, что он не просто милый и дружелюбный сосед-супергерой. И вскоре у него появится возможность проявить себя.

Детальная информация на страничках ТМ Петровская Слобода в социальных сетях www.facebook.com/slobodaukraine и www.instagram.com/slobodaukraineinsta

ТМ «Петровская Слобода» - это кофейные напитки 3 в 1 с широким ассортиментов вкусов.Напитки создаются по оригинальным рецептурам, из качественных ингредиентов, а от этого имеют неповторимый вкус! Бренд входит в состав международного холдинга, Сингапур, а производится в Украине г. Золотоноша, Черкасская область.