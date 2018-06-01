Олександр Педан і Юрій Ткач відвідали безкоштовні кінопокази просто неба

Улюблений киянами проект Петровская Слобода CinemaWeekend повернувся з новою програмою і весь травень радував найцікавішими фільмами у затишних парках міста. Попереду фінальний безкоштовний показ, який пройде вже в цю суботу, 2 червня, в парку ім. Шевченко з фільмом студії Marvel "Людина-павук. Повернення додому".

Покази Петровская Слобода CinemaWeekend збирають багато молоді і кінолюбителів, але також сюди із задоволенням приходять улюблені усіма телеведучі, актори і артисти. Так на відкриття сезону кінопоказів до парку КПІ завітав популярний телеведучий Олександр Педан і під час дружнього спілкування перед показом фільму "Джуманджи. Поклик Джунглів" поділився своїми враженнями про різні країни та де цікаво відпочити в Україні. "Ідеальна формула вечірнього дозвілля - це крутий фільм просто неба в неймовірній компанії яскравих людей плюс кавові напої 3в1. Я кайфував душею від атмосфери на CinemaWeekend від Петровской слободи", - говорить Олександр Педан.

А у ботанічний сад на показ фільму "Стажер" прийшов улюбленець публіки, актор і комік Юрій Ткач. Він захоплювався проектом, із задоволенням спілкувався з гостями і розповів декілька курйозних історій з життя, про роботу і не лише! "Атмосфера теплого вечора за чашкою ароматного кавового напою 3в1 і переглядом класного фільму - це краще, що можна собі уявити!»

«Ми відкрили сезон кінопоказів Петрівська Слобода CinemaWeekend у дуже атмосферному парку КПІ.- кажуть організатори. - І не дивлячись на досить прохолодну погоду, зібралося дуже багато молоді. Деякі з них вже відвідували наш кіновікенд цієї осені і були дуже раді поверненню проекту, оскільки це ідеальне дозвілля з гарним кіно у затишній атмосфері і смачними напоями. А крім того ми проводимо акцію, в якій можна виграти 10000! Деталі на сайті slobodapromo.com.ua»

Кінолюбителі можуть прийти зі своїми пледами та карематами, щоб зручно розмістится на галявині або зайняти зручні місця, підготовлені організаторами. Локація CinemaWeekend притягує своєю красою: вечірні вогники, стильні декорації і яскраві гойдалки, де можна зробити гарні фото. Неможливо пройти мимо! Ще один бонус - увесь вечір працює спеціальний бар із безкоштовними гарячими кавовими напоями 3в1 на будь-який смак від ТМ "Петровская Слобода".

Субота, 2 червня

Почало в 20: 30

Парк ім. Шевченка

Людина-павук. Повернення додому (2017)

Молодий Пітер Паркер після зустрічі з Месниками у захваті повертається додому. Він намагається повернутися до звичайного життя. Ось тільки тепер його доглядає не лише тітка Мей, але і його новий наставник - Тоні Старк. Паркеру не дає спокою бажання довести, що він не просто милий і доброзичливий сусід-супергерой. І незабаром у нього з'явиться можливість проявити себе.

Детальна інформація на сторінках ТМ Петровская Слобода в соціальних мережах www.facebook.com/slobodaukraine і www.instagram.com/slobodaukraineinsta

ТМ "Петровская Слобода" - це кавові напої 3 в 1 з широким асортиментів смаків. Напої створюються за оригінальною рецептурою, з якісних інгредієнтів, а від цього мають неповторний смак! Бренд входить до складу міжнародного холдингу, Сінгапур, а робиться в Україні м. Золотоноша, Черкаська область.