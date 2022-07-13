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Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи

Александр Кубраков (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Интервью министра инфраструктуры Александра Кубракова для РБК-Украина – о разрушениях от войны, восстановлении страны, ремонте дорог, донорской помощи, а также о "Большом строительстве", портах, тарифах УЗ и планах в политике.

В большую политику Александр Кубраков попал по списку "Слуги народа" Владимира Зеленского на выборах в Раду. За три года в команде президента он успел пройти путь от рядового депутата до главы "Укравтодора", заняв в прошлом году кресло министра инфраструктуры.

Кубраков стал одним из ключевых менеджеров программы "Большое строительство", на которое до войны в команде главы государства возлагали большие надежды и с точки зрения электоральных симпатий, и с точки зрения экономического роста.

Но с началом войны, по словам министра, все не только большие проекты, но и объекты малого строительства поставлены на паузу. В бюджете просто нет на них денег. И потому одна из главных задач на ближайшее время – убедить доноров помочь хотя бы точечно с критичными, в том числе для военных и медиков, инфраструктурными объектами. А остальное уже придется отстраивать после войны. Причем, как уверяет собеседник, основную часть работ можно будет сделать за два года.

В интервью РБК-Украина Кубраков также объяснил, почему не принимает критику по "Большому строительству", зачем пришлось идти на резкое повышение тарифов "Укрзализныци" для бизнеса, когда можно ждать решения проблемы с поставками бензина в Украину и на каком этапе разблокировка портов для экспорта зерна.

– Ущерб для инфраструктуры от войны вы оценивали на уровне около 95 млрд долларов. Если учесть, что в прошлом году на проекты "Большого строительства" было выделено где-то 5 млрд, можем представить, что своими силами отстраивать объекты, разрушенные оккупантами, придется минимум лет 20. Где в итоге планируете брать деньги?

– Цифры достаточно предварительные. Мы еще не понимаем реальную степень разрушений на прифронтовых территориях или временно неконтролируемых. У нас нет туда доступа, чтобы мы могли детально что-то сказать. Где-то же мы понимаем, что есть какое-то количество километров дорог с разными повреждениями – где-то танки поездили, где-то в зоне боевых действий все разрушено и надо кардинально все менять.

95 млрд долларов – это ущерб для всей инфраструктуры, не только транспортной. И основная часть разрушений – это все-таки жилье, многоквартирные и частные дома. Кроме того, это и социальные объекты, больницы, госпитали и так далее. На транспортную инфраструктуру приходится, наверное, 30% от общего объема ущерба, который мы уже имеем.

У меня есть ощущение, что все равно большинство проектов можно выполнить до двух лет. Есть организационные возможности, возможности нашей отрасли и международных партнеров. Без партнеров это точно не будет происходить, они все тоже к этому готовятся. Большинство несложных объектов, а таких где-то 90% будет, можно сделать за срок до двух лет.

– Это мы не только о дорогах говорим?

– Да, в принципе, мы с вами обо всем говорим, включая жилую инфраструктуру. Все это можно закончить максимум за два года. Вопрос в другом. Первое и самое главное – финансовые ресурсы. Финансирование должно быть понятное, ритмичное и прозрачное.

Второе – вопрос процедур, как это будет происходить. Ведь основная проблема, с которой мы боролись ранее – сложные длинные закупки, оспаривания в Антимонопольном комитете и судебные процессы. Если было желание затормозить какой-то проект и у кого-то был в этом интерес, ресурс и возможности, то люди это делали. Можно было полгода судиться, пропустить строительный сезон, а дальше этот проект переносился на следующий год.

Говорить о каком-то масштабном восстановлении и строительстве пока не приходится. Мне кажется, сейчас вопрос больше в том, как нам всем прожить этот период войны с минимальными потерями для экономики и людей, обеспечивая те задачи, которые нам нужны прежде всего.

О донорах и приоритетах во время войны

– Большие проекты – это вопрос уже после завершения войны. Но деньги нужно искать уже сегодня. Вы недавно приехали с донорской конференции в Лугано. Наши западные партнеры готовы поддержать нас финансово на такое большое восстановление? Есть мнение, что многие готовы возглавить процесс, но не давать деньги.

– Здесь мы можем руководствоваться только фактами и официальной информацией. Официально я видел не одно заявление первых лиц Еврокомиссии и западных партнеров о том, что они готовы. И звучат цифры в сотни миллиардов долларов и евро.

Но везде есть оговорка, что деньги будут после войны. Пока же общая задача, то, на чем я фокусируюсь в коммуникации с западными партнерами – как нам сейчас прожить этот период. Даже в нашей презентации в Лугано мы фокус делали на так называемом survival phase, то есть на фазе выживания.

Хорошо и важно думать о том, как мы будем отстраивать страну, какие будут приоритеты, какая будет экономика, энергетика, транспортная инфраструктура, что мы сделаем по-другому. Это действительно ключевой вопрос, о котором нужно думать уже сейчас. Здесь вы правы. И нужно коммуницировать с нашими западными партнерами, вовлекать в процесс разработки этих планов и так далее…

– Но и хорошо бы понять, как и за что выжить сегодня?

– Да, есть здесь и сейчас. Мосты, которые нужно сделать, чтобы из Киева в Чернигов можно было ехать не по понтонному мосту и не в объезд через дополнительные несколько десятков километров по узкой дороге. И это только один пример, такого по всей стране у нас хватает.

Мы понимаем все затраты нашего военного бюджета. Нам сейчас не хватает денег на покрытие двух основных статей – всего, что связано с войной, армией и социальными выплатами. Минфину практически невозможно финансировать что-то еще.

– И потому нам нужна поддержка доноров.

– Да, хотя бы на текущие задачи минимального восстановления. Я даже не называл бы это восстановлением. Это для поддержания жизнедеятельности государства и экономики. Поэтому весь наш фокус и общение с партнерами и кредиторами был о будущем. Но 80% времени мы старались тратить как раз на общение с Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и странами о том, что мы делаем сейчас.

– Кто из них готов давать деньги уже сейчас?

– Готовы все, кого я перечислил. И в принципе все эти решения в ближайшее время будут. От ЕИБ мы ждем решения 15 июля, мы к этому готовились еще до конференции в Лугано. От Всемирного банка мы ждем решения в начале августа, от ЕБРР – в августе-сентябре.

Проекты конкретные, где-то восстановление разрушенных линий украинской железной дороги, где-то разрушенные дорожные мосты, а где-то расширение нашего экспортного потенциала. То есть новые пункты пропуска, расширение существующих пунктов пропуска, строительство дорог, ведущих к пунктам пропуска. Как железнодорожных, так и автомобильных. Примерно на таких вещах мы сейчас фокусируемся.

– Это гранты будут? Или целевые кредиты под конкретные проекты?

– Это будут кредиты и гранты. Все доноры сейчас работают по такой модели. Есть часть кредитов и есть часть грантов.

– Была идея, что за каждой страной-донором закрепляется какой-то регион. Об этом сейчас ведутся переговоры или здесь речь пойдет уже при большом послевоенном восстановлении?

– Скорее, да, это уже вопрос послевоенного восстановления. Но знаю примеры, где люди уже сейчас хотят помочь. Эстонцы взялись за восстановление Житомирской области. Говорят, что хотят детский садик восстанавливать, в этом году планируют закончить. Есть коллеги из Великобритании, с которыми у нас на следующую неделю запланирована первая встреча (состоялась 11 июля уже после записи интервью, - ред.). Будем уже достаточно предметно обсуждать с ними проекты.

Мы общались с делегацией Южной Кореи, они интересуются, не буду, правда, говорить каким регионом. Но делают это сами и проактивно. Подходы разные, интересы у стран разные, кому-то интересно, а кому-то – нет.

– Есть все-таки ощущение, что многие хотят возглавить координацию международной помощи? И что не все партнеры хотят, чтобы Украина была лидером в вопросе освоения этих средств и выбора проектов?

– Я здесь соглашусь с премьер-министром, он на внутреннем совещании по итогам поездки внимательно еще раз при всех зачитал декларацию Лугано, которая была подписана. В ней четко зафиксировано, что у Украины во всех процессах восстановления ведущая роль. С этим никто не спорит. И все десятки стран, которые присутствовали, они подписали эту декларацию и согласились с этим.

Приоритеты – что для нас критично, а что менее критично – все-таки должна устанавливать Украина. Все это понимают и, мне кажется, с этим никто не спорит, я нигде такого не услышал и не увидел. Наверное, будет некая конкуренция между партнерами. Но только до момента, пока все не сбалансируется и не появится институция, которая будет за все это отвечать с распределением ролей.

– Грубо говоря, многие хотят поучаствовать в восстановлении Бучи и Ирпеня, тогда как проекты условно где-то в Сумской и Харьковской областях могут быть менее интересны?

– Для этого же и есть украинская сторона, которая должна модерировать эти моменты. То, о чем вы говорите, конечно, всегда было, есть и будет. Есть медиа и истории, которые повлияли на что-то. В СМИ было гораздо больше информации об ужасах в Буче. Но давайте будем откровенны, к сожалению, нас ожидает еще многих таких фактов, которые будут установлены в других регионах.

– Один из потенциальных источников денег – это арестованные активы России. С партнерами как-то общаетесь по этому вопросу?

– Нет, с нашей стороны эти вопросы координируют Министерство юстиции, Офис президента и Министерство иностранных дел, то есть на них вся санкционная политика и политика по арестованным активам.

Здесь есть хорошие прецеденты. То, что я слышу – Канада, Германия. Есть какие-то вещи, которые в этом направлении начинают происходить. В любом случае, это точно все состоится. Но мы все понимаем и готовимся к тому, что это займет немало времени. Это точно долго будет обжаловаться во всех возможных инстанциях. Подобные процессы проходили не один год, если не десятилетиями.

– Мы реально рассчитываем на эти деньги? Это не просто политические заявления?

– Мы и наши партнеры – все рассчитывают.

О "Большом строительстве" и критике оппозиции

– Будет ли перезагрузка программы "Большое строительство" в военных условиях, чтобы поддержать экономику? Или это не те масштабы сейчас?

– Все проекты большого и малого строительства в стране были остановлены, когда началась война. Все капитальные затраты были полностью приостановлены, поэтому ни о какой перезагрузке во время войны не может быть и речи.

Сейчас есть какие-то проекты восстановления, но очень точечные. Опять же – это временные мосты, что-то очень точечно делает "Укрзализныця" или "Укравтодор", это совсем единичные объекты. Или точечная помощь военным, где они требуют, и мы это делаем.

– Критики власти достаточно часто медийно используют проекты "Большого строительства" как грушу для битья, как очередной повод напомнить, что деньги "закапывались в дороги". И сейчас во время войны особо горячие головы говорят, что надо было лучше армию финансировать, а не дороги строить. Что вы об этом думаете как министр и как экс-глава "Укравтодора"?

– Критика абсолютно неадекватная. Давайте о первопричинах. Любая оппозиция критикует наиболее популярные программы действующей власти. И до войны было то же самое и после войны будет. А эта программа имела наибольшую поддержку населения, в какие-то периоды даже больше или наравне с цифровизацией, диджитализацией, "Дія" и так далее.

Но и оборонный бюджет при приходе президента Владимира Зеленского и его команды каждый год продолжал расти. Каждый год доля ВВП, которую мы тратили на оборону, только повышалась. Уже в тот период были достаточно серьезные программы с нашими зарубежными партнерами. Не только программы помощи с их стороны, а именно кредитные программы. Например, с правительством Великобритании были подписаны кредитные гарантии, если не ошибаюсь, на оборонные затраты на 2,7 млрд фунтов стерлингов.

Это очень серьезные и долгосрочные проекты, которыми ребятам, которые критикуют, нужно было заниматься. Если бы они 8 лет назад начали этим заниматься, может быть, у нас уже были бы соответствующие военные корабли в Черном море построены вместе с Великобританией. Может быть, у нас еще какие-то вещи были бы, но, к сожалению, этого не было сделано. В этом больше проблема.

– То есть дороги строить нужно было?

– Конечно, нужно. Многие люди для себя открыли чуть-чуть другую страну, когда началась эвакуация, когда они ехали с востока на запад, увидев, что, оказывается, в стране не кое-где, а много где есть неплохие дороги.

Нас постоянно благодарят военные за эти дороги, особенно военные медики, когда происходит эвакуация. Например, дорога Краматорск-Днепр раньше занимала часов пять. А сейчас моего хорошего знакомого, получившего ранение, доставили за два с небольшим часа на машине. Даже на вертолете, если честно, с учетом всех взлетов, посадок и поисков транспорта, наверное, было бы не быстрее.

Много таких ситуаций. Даже во время войны мы точечно, где нужно, где нас просят военные медики, мы помогаем самые убитые местные и проселочные дороги приводить в порядок. Это вопрос доставки всего того, что им нужно. И вопрос медицинской эвакуации. Когда эвакуация была в одном населенном пункте 2 часа, а стала 40 минут, то хирурги очень благодарят, потому что успевают всех вывозить с опорной больницы и спасать.

Я к этому отношусь и через призму таких вещей, и через призму цифр. У нас росла экономика, инвестиции в инфраструктуру каждый год давали дополнительно от 2,5 до 4% темпов роста ВВП (по разным оценкам), размещали еврооблигации для всех этих задач, в них верили инвесторы, мы делали это на основной площадке Лондонской биржи, у нас была рекордно низкая ставка размещения за последние годы.

О дефиците на АЗС и портах

– Война в целом изменила экономику и логистические маршруты, все перевернула с ног на голову. Была проблема, например, с поставками нефтепродуктов. В столице видим, что очереди на АЗС уже меньше, кое-где их нет. Можем говорить, что частично уже логистические маршруты наладили и отработали? Или проблема еще может вернуться?

– Проблема с поставками нефтепродуктов еще остается. До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод три раза атаковали, разбомбили. Конечно же, он теперь ничего не производит.

Второй момент – южная и центральная части страны подпитывались топливом, которое мы привозили танкерами в одесские порты. И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в том числе премиальным топливом.

Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем то, что ряд нефтебаз с запасами были разрушены и уничтожены. Дальше наложилась очень сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн – все это не было рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал, люди вернулись в страну, посевная была, сейчас сбор урожая.

Да, экономика просела, деловая активность уменьшилась, но не в разы, а нам нужно заместить сотни тысяч тонн топлива импортом. В самом Евросоюзе тоже непростая ситуация, топливо не так просто найти и еще сложнее найти под него надежную нормальную логистическую конструкцию, чтобы оно попадало в Украину.

Что произошло сейчас? Сейчас рынок скупил, наверное, все бензовозы, которые были доступны в этой части мира. Посмотрите на наши трассы, они все так или иначе в бензовозах.

Нет проблем с сертификацией бензовозов?

– Мы сейчас максимально упростили и отменили все что могли. Если кто-то хочет стать перевозчиком и зарегистрироваться, это все происходит по декларативному принципу. Только везите. Железная дорога то же самое – все, что доступно, везем всё и всех, кого можно и откуда можно. Конечно же, Дунай тоже свою роль сыграл.

Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась. По бензину, я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас.

– Дефицит бензина еще будет это время?

– Пока дефицит сохраняется. Но он уже однозначно меньше.

– Если говорить о портах, на каком этапе переговоры по их разблокированию, чтобы решить вопрос с экспортом агропродукции? Активно Турция участвовала в этом вопросе. О чем-то договорились?

– Основные переговоры мы ведем с ООН, они являются главным посредником. Переговоры у нас с самого начала конструктивные. Но все-таки основная проблема сейчас такая же, как и была – желание России или отсутствие этого желания.

Думаю, что скоро какой-то момент истины должен наступить. Надеюсь, что россияне сохраняют хоть какую-то часть рассудка и не хотят заморить голодом сотни миллионов людей на нескольких континентах. Мы на это все только можем надеяться, потому что в другом случае я не вижу, как мы можем этот кризис быстро разрешить.

Параллельно со своей стороны мы не сидим на месте, а расширяем возможности существующих погранпереходов, открываем в ближайшие недели новые. То, что раньше делалось годами или даже десятилетиями, сейчас во многом благодаря этой ситуации подтолкнуло и наших партнеров к очень быстрым решениям.

Что раньше нужно было очень долго согласовывать, сейчас мы можем за недели делать с коллегами из Польши, Румынии и Молдовы. Мы восстанавливаем старые ж/д ветки, которые не использовались по 25 лет, это все сейчас идет и дает результаты. Мы действительно уже выходим на достаточно серьезные цифры. Но есть урожай предыдущего года, который давит на нас по срокам, что-то уже начинает портиться. И нет возможности его быстро куда-то вывезти.

– А скоро новый урожай.

– Если бы не урожай предыдущего периода, наверное, мы бы к осени или к середине осени вышли на более серьезные цифры. И как-то новый урожай мы могли бы экспортировать. Но без открытия морских портов проблему полностью не решить.

– Владимир Зеленский говорил о том, что Украине нужны гарантии со стороны не только РФ, но и других стран, что грузы можно будет вывезти безопасно и не будет никакой угрозы для Украины. Я так понимаю, пока таких гарантий никто из партнеров нам не предоставил?

– Вся коммуникация идет на уровне ООН, как эти гарантии должны быть прописаны, как будут обеспечиваться все эти механизмы, мы работаем над этим с ними. Пока таких гарантий нет.

Тарифы УЗ, аэропорты и "Укрпошта"

Вы упомянули о том, что с европейскими партнерами идет достаточно активная работа по портам, по железной дороге. По евроколее вы говорили, что проект может обойтись до 3 млрд долларов. Сейчас вообще можно говорить о каких-то сроках его запуска?

– Пока мы о сроках не говорим. У нас есть старые линии европейского стандарта колеи. Где-то можно достроить небольшие участки и получить достаточно большой результат. Вот о таких проектах мы говорим и ими занимаемся.

Есть участки в Волынской области, которые давно не использовались. Но мы их восстановили, там узкая европейская колея. По ней сейчас едут наши товары и грузы. Пусть это и не какая-то большая скорость из-за состояния полотна, но тем не менее там все полным ходом уже идет. На таких проектах мы сейчас и фокусируемся.

У нас 24 000 километров железной дороги. Глобально мы понимаем, что всю ее заменить на европейскую колею неразумно и неправильно. Но на каком-то первом этапе мы бы хотели видеть соединение основных наших карго-хабов, грузовых терминалов с европейской колеей. Это критично и это дало бы результат.

Есть еще второй проект, который мы обсуждали до войны с польскими коллегами. На уровне президентов этот вопрос также неоднократно поднимался. Речь о высокоскоростном сообщении "Киев-Варшава". Мы реалисты и понимаем, что технология до 250 км/ч значительно дешевле, чем все, что выше, и она дешевеет с каждым годом. Вот примерно то, о чем мы говорили до войны в этом направлении.

С другими европейскими столицами, возможно, тоже есть какие-то планы?

– Мы интегрируемся, а дальше есть Польша, которая строит свои линии. В этом идея.

По транспортному безвизу с ЕС, который снимает ограничения на грузоперевозки. Он заработал в конце июня, будет действовать год. И уже весной мы будем понимать, сможем ли его продлить?

– Он будет действовать год, вы правы. Но переговоры с ЕС о продлении этого соглашения мы начнем инициировать уже в декабре. Мы не будем ждать весны или какого-то последнего момента.

Странно сейчас спрашивать про "открытое небо", учитывая ситуацию. Но все-таки хотелось бы понимать, чего вообще мы ждем после войны от украинской авиации? Что от нее останется?

– Наша авиация сейчас достаточно в тяжелом положении. Авиакомпании, все наши регуляторы, Госавиаслужба, "Украэрорух" – у них сейчас достаточно непростые времена. Мы максимально стараемся помогать им со всех сторон, кто-то летает за пределами Украины, какие-то самолеты выполняют рейсы. Кто-то кооперируется, кого-то из наших сотрудников взяли на стажировку в Евроконтроль.

Мы стараемся, чтобы люди не теряли квалификацию. И хотим, чтобы к моменту, когда украинское небо будет открытым, все коллективы могли достаточно быстро вернуться и продолжить работу.

Если говорить об авиакомпаниях, как вы видите, будет ли им нужна государственная поддержка?

– Да, им будет требоваться господдержка. И мы все больше убеждаемся, что после войны будет нужен наш национальный государственный авиаперевозчик. Мы понимаем, что все вопросы, которые были у нас перед войной – будут летать авиакомпании или нет, отказываются ли им платить страховку или нет… Это все значительно проще было, если бы мы решали это самостоятельно через госкомпанию.

По аэропортам вы можете публично говорить? В каком они состоянии?

– Все аэропорты были обстреляны и неоднократно, степень повреждения у них разная, где-то повреждены взлетные полосы, где-то терминалы, где-то оборудование или заправочные комплексы. Но точно можно сказать, что все аэропорты были обстреляны – где-то два, где-то три, а где-то и четыре раза.

Как мы это расцениваем? Как целенаправленное уничтожение инфраструктуры, чтобы в целом ослабить экономический потенциал? Или обстрелы связаны больше с военными целями?

– Думаю, это больше было связано не с экономикой. С экономикой, наверное, вторично. Большинство аэропортов подверглись атаке в первые часы войны. Россияне старались попадать в радиолокационное оборудование, но попадали уже куда могли. Мы видим, что все их "высокоточное" оружие, которое стреляет якобы только по военным, почему-то через раз попадает по гражданским объектам, и аэропорты не исключение.

Достаточно нашумевшая в бизнес-кругах история с повышением тарифов "Укрзализныци" на перевозки грузов на 70%. Бизнес говорит, что у многих компаний есть проблемы с доходами и такой рост тарифов для них непосильный. Тем более что в январе уже было повышение тарифов на перевозку некоторых видов грузов.

– Есть ряд вещей, которые мы учитывали, когда принимали это решение. У "Укрзализныци" был действительно хороший финансовый результат в январе. Это был первый месяц, когда заработали полностью новые тарифы. И, конечно, этот год мы видели по-другому, этот год должен был стать годом глобального обновления железной дороги.

Мы планировали ряд участков электрифицировать, часть объектов даже закончили в военное время. Мы планировали начинать ряд больших проектов по расширению узких мест на железной дороге, в направлении портов много чего планировали. Это как раз то, чего ждал бизнес много лет, какие-то вещи мы в прошлом году успели сделать.

Дальше началась война, грузопоток в определенные дни, месяцы и недели упал на 65-70%. Вся доходная часть УЗ привязана к этому. "Укрзализныця" не дожидалась каких-то специальных решений, мы вместе все их принимали, достаточно быстро остановили все капитальные программы. Приняли ряд непопулярных мер, но у нас другого выхода не было. Десятки тысяч человек отправлены в простой, а фонд оплаты труда сократился на 30%.

Многие люди, которые работают на железной дороге, рискуют каждый день и задают резонные вопросы. Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые там же, под теми же обстрелами, в том числе и гибнут, но делают свою работу. Нам на такие вопросы тоже приходится отвечать. И вопросы достаточно резонные. Но вместо того, чтобы повысить людям зарплату, мы сократили фонд оплаты труда.

– И все равно средств не хватает?

– УЗ не хватает в месяц несколько миллиардов гривен. Государство со своей стороны в первые месяцы поддержало. Но мы видим дальше, что Минфину все сложнее и сложнее финансировать затраты на армию, войну и социальные выплаты. И мы понимаем, что пока нет перспектив, что ситуация как-то улучшится.

Мы понимаем, что продолжим со стороны бюджета дотировать предприятия и дальше примерно на том уровне, на котором мы это делали. У них каждый день разрушенные объекты, у них каждый день подстанции обстреляны, разрушенные мосты.

Простой пример. На юге Украины разрушен один из мостов, который ведет в важные для экспорта, особенно для всех финансово-промышленных групп, крупнейшие порты. Сейчас мост разрушен, упали объемы отгрузки, то есть это бизнес тоже задевает, если железная дорога не работает. Соответственно, они тоже не работают и не получают прибыль.

Мы понимаем всю сложность, поэтому в марте начали ездить по регионам и просить запускать предприятия, металлургические предприятия, просили "Арселор Миттал" и "Метинвест". Мы в ручном режиме помогаем решать их логистические проблемы как с поставками сырья, так и с экспортом продукции. Как бы там сложно ни было, пытаемся находить баланс между ними всеми, между видами товаров.

Принимая решение о повышении тарифов, мы понимали, что у государства уже нет запасов и ресурсов. И при всем уважении к бизнесу, который недоволен и грозит остановить какие-то предприятия, мы понимаем, что у бизнеса был суперуспешный прошлый год. И, наверное, условные 50 млн долларов, на которые до конца года у них вырастут затраты, не приведут к катастрофическим последствиям.

Это вы больше про руду сейчас?

– Да про все: про руду, аграрную продукцию, про весь экспорт. Всем сейчас очень тяжело и всем нужно потерпеть. Там, где у государства была возможность дотировать, мы это дотировали. И я думаю, что бизнес тоже, даже если придется дотировать, то, наверное, имея неплохие результаты в предыдущие годы, может на это пойти. Опять же, не хочется считать чужие деньги, в этом нет задачи. Мы тоже пытаемся подсказать бизнесу, как ему нужно сейчас поступить. Мы считаем, что им всем надо чуть-чуть потерпеть.

И, наверное, на данном этапе это правильно, это будет их вклад, в том числе в развитие экономики, поддержку государства и армии. В любом случае мы не должны допустить, когда железная дорога остановится или что мы будем забирать из финансирования армии. Мы этого не хотим делать, мы предлагаем бизнесу немного поучаствовать и помочь государству.

Параллельно наши тарифы на грузоперевозки, если сравнить, например, с Польшей, были в 6 раз ниже до этого повышения. И даже теперь все еще в 3,5 раза ниже, чем там. То есть бизнес, который экспортирует, который едет в порты Гданьска, ему там приемлемо платить в 3,5 раза больше? А наша часть, которая в доле затрат на 7 долларов на тонне станет дороже, неприемлема? Я не говорю, что это несерьезно, но как минимум этот разговор, как нам кажется, несправедливый.

– По "Укрпоште" тоже тарифная политика немного меняется. Какие вообще ожидания от компании в этом году? Много почтовых отделений на оккупированной территории. И часто "Укрпошта" – это единственная связь с подконтрольной Украиной для местных жителей.

– "Укрпошта" выполняет важную социальную функцию, вы правы. Даже когда отделения банков там уже не работают, банкоматы не работают, "Укрпошта" продолжала и продолжает в таких ситуациях работать и выполнять свою социальную функцию. Мы их тоже максимально поддерживаем.

Роль этой компании мы переосмысливаем сейчас в период военных действий. Усилили их кооперацию с "Укрзализницей" и видим в этом большой потенциал. Когда частный сектор не работает – мы сейчас не говорим про доставку пенсий или социальных выплат, а про основной бизнес, доставку посылок – видим, что где-то частные компании не работали, а "Укрпочта" работала и люди это оценили.

Мы наоборот будем это усиливать, усиливать конкуренцию с частным рынком. Понятно, что это все будет после войны и сейчас нам не до этого, но компания показала, что может. Я думаю, что в глазах украинского населения "Укрпочта" существенно поправила свой бренд и восприятие, которые было существенно подпорчены, начиная с конца 2000-х.

По-моему, тогда делалось все, чтобы с ней в принципе не хотелось иметь дело категорически. Сейчас мне кажется, что "Укрпошта" воспринимается по-другому. Я думаю, что в результате компания получит какой-то свой дополнительный плюс.

О политических слухах и группах в Кабмине

– Время от времени в СМИ появляется информация о том, что возможно переформатирование правительства в том или ином виде. И вас, кроме того, называют как одного из потенциальных претендентов на кресло премьер-министра. Как вы считаете, эти политические слухи оправданы? Или вам в своем кресле удобно?

– Эти слухи появлялись еще и до войны. Это все, мне кажется, происходит от безделья, кому-то делать стало нечего или СМИ стало скучно, и они начинают какие-то штуки придумывать. Мне абсолютно комфортно то, чем мы занимаемся, у нас важнейший участок работы, но он и интересный.

Даже несмотря на все сложности, которые есть сейчас, у нас абсолютно адекватная хорошая команда, никто из людей команды не подвел в этот сложный период, мы это очень ценим. Нам Денис Анатольевич (Шмыгаль, - ред.) дает достаточно много свободы и в принятии решений, и в выборе проектов. Нам достаточно комфортно, у нас абсолютно конструктивные рабочие отношения. И мы считаем, что в период войны о таком говорить не нужно. Сейчас все должны адекватно работать на общий результат.

Я видел в СМИ была риторика, дескать, есть либералы и консерваторы в правительстве. И меня относят к либералам. Я считаю это абсолютно некорректным и неправильным. Никаких групп нет.

– Скорее, речь об идеологических группах, о том, как должна развиваться экономика.

– Нет, идеологически тоже нельзя относить. Я, например, идеолог того, что сейчас УЗ покупает топливо для государства. Ну какая либеральная экономика? Но я сейчас принимаю это решение, меня премьер в этом поддерживает, я считаю, что оно правильное. И мы десятки тысяч тонн топлива везем уже в этом месяце, потому что не справляется частный сектор и государству нужно делать свои интервенции на этот рынок. Но именно рыночными методами мы сюда заходим.

То есть сейчас время не для либеральных решений?

– Сейчас точно время не для разговоров, сплетен и интриг, которые начинаются с переформатированием, группами и т.д.

Вы лучше меня знаете, что эти сплетни рождаются в политических кругах, а не среди журналистов.

– Понимаю. Я говорю, что это просто кому-то стало скучно и кто-то предлагает обществу эту дискуссию.

А с Офисом президента какие взаимоотношения? Довольны ли там работой правительства?

– Я не готов комментировать за Офис президента. Мы со всеми коммуницируем. Был месяц, когда мы были все вместе в начале войны. И у всех абсолютно адекватные нормальные рабочие отношения, все вопросы решались моментально, и это действительно упрощало многие вещи.

Сейчас я не готов вам сказать, что происходит конкретно, у кого какое восприятие. Я думаю, что всегда есть, как и везде... Своими подчиненными я плюс-минус доволен, но есть какие-то вопросы или проекты, где могу быть недоволен, высказывать критику и просить что-то делать по-другому.

Я думаю, точно так же и на уровне президента, на уровне главы президентского Офиса. Наверное, может быть такое же отношение в рамках каких-то проектов и направлений – здесь все хорошо, а здесь не очень, сегодня все хорошо, а завтра не очень. Это жизнь и это нормально. Глобально я уверен, что сейчас все в порядке, и правительством, и командой все довольны.

У меня последний вопрос. Сейчас обсуждается реформа госсектора в принципе и в том числе есть идеи об укрупнении некоторых министерств. Как вы считаете, для Министерства инфраструктуры нужны какие-то дополнительные функции? Либо наоборот нужно поделиться с другими министерствами?

– Я считаю, что у нас все логично, у нас есть те виды транспорта, которые нужны, которые должны здесь быть. У нас появился туризм в конце прошлого года, который сейчас не топ-направление, но который стратегически важен. В Евросоюзе профильные директораты, даже комитет профильный в Европарламенте называется именно "по транспорту и туризму".

Многие вещи случились как случились. Но с точки зрения функционала, который здесь собран, и направлений, я считаю, что все адекватно и все в порядке. Мы на чужие задачи не претендуем, у нас очень много своей работы.

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