Альбом безбарьерных решений разработают по инициативе Зеленской

Как городская среда может быть безбарьерной и дружественной к людям - изобразят наглядно. По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской начали работу над Альбомом безбарьерных решений.

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин и территорий.

В сообщении отмечается, что альбом станет понятной инструкцией для всех, кто хочет строить пространство с учетом принципов доступности.

Опубликуют альбом по разделам ежеквартально тоже на сайте Минрегиона.

"Каждый день десятки тысяч людей сталкиваются с барьерами. Им трудно выйти из дома, потому что нет удобной инфраструктуры для перемещения. Это нужно менять уже сегодня и по всей Украине. В Альбоме будет показано, как сделать жизнь в вашем городе и селе комфортным для каждого - сейчас и на годы. Безбарьерность должна быть общественной нормой", - отметила первая леди Елена Зеленская.

Все строения в Украине - жилые дома, общественные и коммерческие здания - должны отвечать многочисленным принципам безбарьерности, которые прописаны в Государственных строительных нормах.

Альбом поможет учесть их при проектировании, в нем будут все необходимые параметры, схемы и чертежи. Фактически, любой сможет зайти на сайт Министерства и скачать готовые инструкции, как сделать пространство дружелюбным к людям.

Кроме того, в нем проанализируют нынешнее состояние городской среды, поэтому альбом будет полезен не только для архитекторов или проектировщика, но и для руководителей городов, ОТГ, а также бизнесов.

"Задача каждого органа власти простым и понятным языком объяснять свои действия и принятые решения, особенно, когда речь идет о преобразовании устаревших пространств и зданий в доступные каждому гражданину локации. Альбом безбарьерных решений станет одновременно путеводителем, толкованием и руководством для каждого, кто меняет свои города, поселки и общины с целью сделать их свободными от барьеров и архитектурных анахронизмов, что мешают жильцам пользоваться своим правом на свободный доступ к любому зданию и пространство", - подчеркнул министр развития общин и территорий Алексей Чернышов

Альбом безбарьерных решений планируют завершить в январе 2022 года.

В процессе разработки принимают участие Министерство развития общин и территорий, архитекторы, представители общественности, эксперты.

Альбом является частью общей инициативы Елены Зеленской по развитию безбарьерного публичного пространства в Украине.