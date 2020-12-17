Альбом безбар’єрних рішень розроблять за ініціативи Зеленської

Як міське середовище може бути безбар’єрним та дружнім до людей - зобразять наочно. За ініціативи першої леді України Олени Зеленської розпочали роботу над Альбомом безбар’єрних рішень.

Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

У повідомлені зазначається, що альбом стане зрозумілою інструкцією для всіх, хто хоче будувати простір з урахуванням принципів доступності.

Публікуватимуть альбом по розділу щоквартально теж на сайті Мінрегіону.

"Щодня десятки тисяч людей стикаються з бар’єрами. Їм важко вийти з дому, бо немає зручної інфраструктури для переміщення. Це потрібно змінювати вже сьогодні й по всій Україні. В Альбомі буде проілюстровано, як зробити життя у вашому місті та селі комфортним для кожного - зараз і на роки. Безбар’єрність має бути суспільною нормою", - зазначила перша леді Олена Зеленська.

Усі будівлі в Україні - житлові будинки, громадські та комерційні споруди - мають відповідати численним принципам безбар’єрності, що прописані в Державних будівельних нормах.

Альбом допоможе врахувати їх при проектуванні, у ньому будуть усі необхідні параметри, схеми та креслення. Фактично, будь-хто зможе зайти на сайт Міністерства та завантажити готові інструкції, як зробити простір дружнім до людей.

Крім того, в ньому проаналізують нинішній стан міського середовища, тож альбом буде корисний не лише для архітекторів або проектувальників, але й для керівників міст, ОТГ, а також бізнесів.

"Завдання кожного органу влади простою та зрозумілою мовою пояснювати свої дії та прийняті рішення, особливо, коли мова йде про перетворення застарілих просторів і будівель у доступні кожному громадянину локації. Альбом безбар’єрних рішень стане одночасно путівником, тлумаченням та керівництвом для кожного, хто змінює свої міста, селища і громади з метою зробити їх вільними від бар’єрів та архітектурних анахронізмів, що заважають мешканцям користуватися своїм правом на вільний доступ до будь-якої будівлі та простору", - підкреслив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Альбом безбар’єрних рішень планують завершити у січні 2022 року.

У процесі розробки беруть участь Міністерство розвитку громад та територій, архітектори, представники громадськості, експерти.

Альбом є частиною загальної ініціативи Олени Зеленської щодо розбудови безбар’єрного публічного простору в Україні.