Албанія – Україна: матч Ліги націй розсудить любитель розгромів

Гра відбудеться 19 листопада на стадіоні "Ейр Албанія" у столиці країни – Тірані. Початок – о 21:45 за київським часом. Піньєйрі допомагатимуть його співвітчизники. На лініях працюватимуть Бруно Жезус та Лусіано Майя, четвертий арбітр – Жуан Гонсалвеш.

36-річний арбітр, що представляє місто Брага, у себе в країні на найвищому рівні працює з 2015 року. А вже через рік потрапив до списку рефері ФІФА. У його послужному списку чотири поєдинки в основному раунді Ліги чемпіонів, робота на чемпіонаті світу U-17 та першості Європи U-23.

З вітчизняними командами перетинався тричі. Усі ці поєдинки завершувалися з розгромними результатами. 24 вересня 2022 року в Лізі націй Україна під його наглядом на виїзді переграла Вірменію з рахунком 5:0. А за два тижні до того (6 вересня) "Шахтар" у групі Ліги чемпіонів розбив у гостях німецький РБ "Лейпциг" (4:1).

Португальця можна було б назвати фартовим для українців, якби у жовтні поточного року він не "зіпсував" свою статистику. Поєдинок основного раунду ЛЧ "Шахтар" – "Аталанта" вчергове завершився розгромом, але вже не на користь вітчизняного колективу (0:3).