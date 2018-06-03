Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Албания - Украина: прогноз букмекеров

НовостиСпорт    03.06.2018 - 15:52

Специалисты считают фаворитом команду Андрея Шевченко

Команда Украины проведет контрольный поединок, в котором встретится против Албании. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 2". По мнению букмекеров, в данном матче преимущество на стороне украинской команды.

3 июня 17:00
Эвиан, стадион "Камиль Фурнье"

 

На победу подопечных Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентом 1,85. Успех соперника оценивается в 4,3. А вероятность ничейного результата - 3,55.

Напомним, первый контрольный поединок украинцы провели против сборной Марокко 31 мая. Этот матч завершился ничьей со счетом 0:0.

Шевченко досрочно отпустил из сборной Украины двух игроков "Шахтера" Марокко - Украина 0-0: видео и обзор матча
Теги публикации: Сборная Украины, прогноз, Албания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top