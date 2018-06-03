Албания - Украина: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом команду Андрея Шевченко

Команда Украины проведет контрольный поединок, в котором встретится против Албании. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 17:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 2". По мнению букмекеров, в данном матче преимущество на стороне украинской команды.

3 июня 17:00

Эвиан, стадион "Камиль Фурнье"

На победу подопечных Андрея Шевченко можно поставить с коэффициентом 1,85. Успех соперника оценивается в 4,3. А вероятность ничейного результата - 3,55.

Напомним, первый контрольный поединок украинцы провели против сборной Марокко 31 мая. Этот матч завершился ничьей со счетом 0:0.