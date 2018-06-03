Албанія - Україна: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом команду Андрія Шевченка
Команда України проведе контрольний поєдинок, в якому зустрінеться проти Албанії. Онлайн-трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 17:00, а дивитися матч можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 2". На думку букмекерів, у даному матчі перевага на боці української команди.
3 червня 17:00,
Евіан, стадіон "Каміль Фурньє"
На перемогу підопічних Андрія Шевченка можна поставити з коефіцієнтом 1,85. Успіх суперника оцінюється в 4,3. А ймовірність нічийного результату - 3,55.
Нагадаємо, перший контрольний поєдинок українці провели проти збірної Марокко 31 травня. Цей матч завершився нічиєю з рахунком 0:0.