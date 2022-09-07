Албания разрывает дипотношения с Ираном: дипломатам дали сутки на отъезд из страны

"Спецслужбы доказали, что кибератака была совершена Ираном, который финансировал четыре различные группы для нападения на Албанию. Посольству Ирана передана официальная нота, в которой содержится требование покинуть территорию Албании всему персоналу в течение 24 часов", - заявил премьер.

По словам главы албанского правительства, кибератака, которая произошла еще 15 июля, грозила парализовать государственные службы, удалить системы и украсть данные, что могло привести к ущербу национальной безопасности Албании.

Массированная кибератака в Албании

В конце июля в Албании планировалось проведение Всемирного саммита свободного Ирана. Однако за неделю до мероприятия произошла масштабная хакерская атака, направленная на правительственный онлайн-ресурсы.

В итоге из соображений безопасности, а также из-за террористических угроз правительство страны отменило саммит.