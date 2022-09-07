Албанія розриває дипвідносини з Іраном: дипломатам дали добу на від'їзд з країни

"Спецслужби довели, що кібератака була здійснена Іраном, який фінансував чотири різні групи для нападу на Албанію. Посольству Ірану передана офіційна нота, в якій міститься вимога покинути територію Албанії всьому персоналу протягом 24 годин", - заявив прем'єр.

За словами глави албанського уряду, кібератака, яка сталася ще 15 липня, загрожувала паралізувати державні служби, видалити системи і вкрасти дані, що могло призвести до збитку національній безпеці Албанії.

Масована кібератака в Албанії

Наприкінці липня в Албанії планувалося проведення Всесвітнього саміту вільного Ірану. Однак за тиждень до заходу відбулася масштабна хакерська атака, спрямована на урядовий онлайн-ресурси.

У підсумку з міркувань безпеки, а також через терористичні загрози уряд країни скасував саміт.