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Албанія розриває дипвідносини з Іраном: дипломатам дали добу на від'їзд з країни

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Тірана, Середа 07 вересня 2022 14:24
Албанія розриває дипвідносини з Іраном: дипломатам дали добу на від'їзд з країни Фото: прем'єр-міністр Албанії Еді Рама (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Албанія розриває дипломатичні відносини з Іраном. Тирана звинувачує Тегеран у масованій кібератаці на урядові портали країни 15 липня.

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, передає РБК-Україна з посиланням на Albanian Daily News.

"Спецслужби довели, що кібератака була здійснена Іраном, який фінансував чотири різні групи для нападу на Албанію. Посольству Ірану передана офіційна нота, в якій міститься вимога покинути територію Албанії всьому персоналу протягом 24 годин", - заявив прем'єр.

За словами глави албанського уряду, кібератака, яка сталася ще 15 липня, загрожувала паралізувати державні служби, видалити системи і вкрасти дані, що могло призвести до збитку національній безпеці Албанії.

Масована кібератака в Албанії

Наприкінці липня в Албанії планувалося проведення Всесвітнього саміту вільного Ірану. Однак за тиждень до заходу відбулася масштабна хакерська атака, спрямована на урядовий онлайн-ресурси.

У підсумку з міркувань безпеки, а також через терористичні загрози уряд країни скасував саміт.

Нагадаємо, в серпні в Албанії три людини з паспортами громадян Росії та України намагалися проникнути на військовий завод. Під час їх затримання постраждали двоє солдатів.

Порушники спробували проникнути на територію підприємства Gramsh, яке працює на оборонну промисловість Албанії.

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