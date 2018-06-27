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Албанія проти відкриття на своїй території пунктів розміщення біженців, - прем'єр-міністр

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 13:16
Фото: Еді Рама (flickr.com nato)
Фото: Еді Рама (flickr.com nato)

Країна не погодиться на подібні центри навіть в обмін на членство в ЄС

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що його країна виступає категорично проти відкриття на своїй території пунктів первинного розміщення біженців. Про це він заявив у інтерв'ю Bild.

Він підкреслив, що його країна не погодиться на подібні центри для біженців навіть в обмін на членство в Євросоюзі.

Рама висловив думку, що він не приймає того, щоб "складувати людей, як отруйні відходи, які нікому не потрібні".

Він додав, що Албанія готова допомогти в розподілі мігрантів, однак це не означає, що вона повинна взяти на себе проблеми інших країн.

Рама закликав не перетворювати його країну "хвилеріз", покликаний приборкати потік біженців.

Відзначимо, що раніше біженці прибували в ЄС в основному через Середземне море, проте Італія, Мальта і Греція вже не в змозі приймати мігрантів в масовому порядку.

У той же час, на думку голови Європейської ради Дональда Туска і канцлера Австрії Себастьяна Курця, Албанія може стати альтернативним вирішенням проблеми - в першу чергу в силу свого географічного положення.

Країна розташована на березі Адріатичного моря. Місцевий порт Дуррес і має достатній потенціал для прийняття великої кількості біженців.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини запропонував організовувати мігрантські центри в Африці, щоб зупинити потік шукачів притулку, які прямують до Західної Європи через Середземне море.

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Теги публікації: Албания, Мігранти, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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