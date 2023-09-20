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Албания поддержала вступление Украины в НАТО

Нью-Йорк, Среда 20 сентября 2023 19:55
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Албания поддержала вступление Украины в НАТО Фото: премьер-министр Албании Эди Рама и президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/igor.zhovkva)
Автор: Иван Носальский

Албания подписала декларацию о поддержке вступления Украины в НАТО. Это произошло во время встречи албанского премьера Эди Рамы с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в Facebook.

"Албания, которая как непостоянный член председательствует в Совете Безопасности ООН и является членом НАТО с 1999 года, сегодня стала 25-страной, формализовавшей четкую поддержку членства Украины в Альянсе", - написал Жовква.

По его словам, в декларации указано, что:

  • Албания поддерживает членство Украины в НАТО и остается полностью приверженной поддержке Украины на ее пути к полной евроатлантической интеграции;
  • Албания готова к оказанию Украине политической, военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки в рамках двустороннего и международного сотрудничества. Албания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется;
  • Албания признает, что безопасность Украины имеет большое значение для стран-членов и Альянса, а также обязуется участвовать в восстановлении Украины после войны.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывает стать членом Североатлантического альянса. Это необходимо, чтобы не допустить повторной агрессии России после завершения текущей войны.

В июле на саммите страны-члены НАТО решили разрешить Украине стать частью Альянса без выполнения плана действий по членству.

При этом ожидается, что в ходе следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году, наша страна получит официальное приглашение в Альянс.

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