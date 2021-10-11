Албания объявила чрезвычайное положение в сфере энергетики: что произошло

Албания объявила чрезвычайное положение в сфере энергетики. В стране энергетический кризис, поэтому власти приняли такое решение из-за ожидаемых проблем в зимние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Euractiv .

Чрезвычайное положение предоставит правительству больше свободы в отношении государственных расходов и обеспечения соблюдения правил в области энергетики. Власти предупредили граждан, что это не предполагает повышения цен на энергоносители для албанских семей или малого бизнеса.

В стране объявили о некоторых мерах, которые позволят избежать проблем для наиболее уязвимых слоев общества. Они включают выплату 200 миллионов евро государственной энергетической компании в течение двух лет.

Это, по словам премьер-министра, предотвратит рост цен в стране и гарантирует бесперебойное электроснабжение для всех албанцев.