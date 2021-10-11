Албанія оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики: що сталось

Албанія оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики. В країні енергетична криза, тому влада прийняла таке рішення через очікувані проблеми в зимові місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Euractiv .

Надзвичайний стан надасть уряду більше свободи щодо державних витрат і забезпечення дотримання правил в галузі енергетики. Влада попередила громадян, що це не передбачає підвищення цін на енергоносії для албанських сімей або малого бізнесу.

В країні оголосили про деякі заходи, які дозволять уникнути проблем для найбільш уразливих верств суспільства. Вони включають виплату 200 мільйонів євро державній енергетичній компанії протягом двох років.

Це, за словами прем'єр-міністра, запобігатиме зростанню цін в країні і гарантує безперебійне електропостачання для всіх албанців.