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Албанія оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики: що сталось

Автор: Анастасія Рокитна

Албанія оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики. В країні енергетична криза, тому влада прийняла таке рішення через очікувані проблеми в зимові місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Надзвичайний стан надасть уряду більше свободи щодо державних витрат і забезпечення дотримання правил в галузі енергетики. Влада попередила громадян, що це не передбачає підвищення цін на енергоносії для албанських сімей або малого бізнесу.

В країні оголосили про деякі заходи, які дозволять уникнути проблем для найбільш уразливих верств суспільства. Вони включають виплату 200 мільйонів євро державній енергетичній компанії протягом двох років.

Це, за словами прем'єр-міністра, запобігатиме зростанню цін в країні і гарантує безперебійне електропостачання для всіх албанців.

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