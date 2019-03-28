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В Албании сторонники оппозиции пытались прорваться в парламент

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 16:52
В Албании сторонники оппозиции пытались прорваться в парламент
Фото: протесты в Албании (twitter.com/esmeraldamulaj)

Люди использовали дымовые шашки, а также бросали предметы в полицейских

Сторонники оппозиции устроили акцию протеста в Албании и пытались прорваться в парламент, требуя отставки правительства и досрочных выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

28 марта тысячи сторонников Демократической партии пытались прорвать полицейское оцепление, защищающее здание парламента, где проходила еженедельная сессия.

Люди использовали дымовые шашки, а также бросали предметы в полицейских, несколько раз возникали стычки. Полиция воздержалась от использования слезоточивого газа, который они использовали на предыдущих митингах.

Также группа демонстрантов пыталась сорвать приезд приглашенного голландского министра на встречу с министром внутренних дел Албании.

Оппозиция обвиняет премьер-министра Эди Рамы в коррупции и связях с организованной преступностью, которую правительство отрицает. Оппозиционные законодатели массово подали в отставку в феврале текущего года, и с тех пор сторонники оппозиции неоднократно пытались проникнуть в парламент или правительственные здания, и полиция ответила слезоточивым газом и водяными пушками.

Оппозиционеры заявили, что будут проводить акции протеста каждый раз, когда парламент будет собиратся на еженедельные заседания. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что 16 марта в столице Албании Тирана началась акция протеста против правительства. Протестующие попытались провести штурм здания парламента, что привело к столкновениям с правоохранителями.

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