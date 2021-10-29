В Албании произошло мощное землетрясение, есть разрушения

На северо-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 4,5 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки привели к повреждению более десятка домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Институт геонаук сообщил, что землетрясение произошло в 8:10 утра, за ним последовала серия меньших толчков в Булькизе, в 130 километрах к западу от столицы Тираны.

Министерство обороны сообщило о 16 поврежденных домах, согласно предварительным данным.

Албания подвержена землетрясениям. 26 ноября 2019 года в результате землетрясения погиб 51 человек, сотни получили ранения. Правительство все еще работает над восстановлением разрушенных домов и общественных зданий.