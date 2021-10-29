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В Албанії стався потужний землетрус, є руйнування

Автор: Валерія Поліщук

На північному сході Албанії стався землетрус магнітудою 4,5 балів за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи призвели до пошкодження більше десятка будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Інститут геонаук повідомив, що землетрус стався о 8: 10 ранку, за ним послідувала серія менших поштовхів в Булькізі, в 130 кілометрах на захід від столиці Тирани.

Міністерство оборони повідомило про 16 пошкоджених будинків, згідно з попередніми даними.

Албанія схильна до землетрусів. 26 листопада 2019 року в результаті землетрусу загинула 51 людина, сотні отримали поранення. Уряд все ще працює над відновленням зруйнованих будинків і громадських будівель.

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ЗемлетрусАлбания