В Албании из самолета украли несколько миллионов евро

Фото: самолет (apa.at)

Подозреваемые вынесли несколько миллионов евро из багажного отсека самолета

В аэропорту Тираны (Албания) во вторник группа вооруженных людей в камуфляжной форме совершила нападение на самолет "Австрийских авиалиний" (AUA) и похитила из его багажного отсека несколько миллионов евро, которые перевозились в Вену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Австрийское агентство прессы (АРА).

Указано, что в среду правоохранители задержали подозреваемых в нападении.

"Албанская полиция задержала четырех подозреваемых в связи с нападением на самолет "Австрийских авиалиний" во вторник после обеда в аэропорту Тираны", - отмечает издание.

Так, трое вооруженных нападавших в масках проникли на территорию международного аэропорта через экстренный въезд для пожарной службы. Они подъехали к пассажирскому авиалайнеру Airbus A320 "Австрийских авиалиний", который уже загрузился. В это время завершалась посадка, все пассажиры были в самолете. Угрожая оружием, нападавшие заставили лечь на землю работников наземных служб и похитили наличные из багажного отделения. По разным данным, речь идет о сумме от 2 до 10 млн евро.

Во время побега грабителей из аэропорта произошла перестрелка с полицией, в результате которой один из нападавших был убит, но остальным удалось скрыться. Однако уже ночью их задержали.

Сообщается также, что ни пассажиры, ни экипаж самолета в результате нападения не пострадали. Большинство из них даже ничего не знали об ограблении. Авиалайнер вылетел в Вену с 3-часовым опозданием.

Напомним, в 2006 году в Швеции было совершено ограбление в аэропорту. Группа вооруженных людей напала на самолет, перевозивший деньги, в аэропорту Ландветтер, который расположен неподалеку от Гетеборга.