ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Албанії з літака вкрали кілька мільйонів євро

Новини » Надзвичайні події    10.04.2019 - 14:35
В Албанії з літака вкрали кілька мільйонів євро
Фото: літак (apa.at)

Підозрювані винесли кілька мільйонів євро з багажного відсіку літака

В аеропорту Тирани (Албанія) у вівторок група озброєних людей у камуфляжній формі здійснила напад на літак "Австрійських авіаліній" (AUA) та викрала з його багажного відсіку декілька мільйонів євро, які перевозилися у Відень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Австрійське агентство преси (АРА).

Вказано, що у середу правоохоронці затримали підозрюваних у нападі.

"Албанська поліція затримала чотирьох підозрюваних у зв’язку з нападом на літак "Австрійських авіаліній" у вівторок по обіді в аеропорту Тирани", - зазначає видання.

Так, троє озброєних нападників у масках проникли на територію міжнародного аеропорту через екстрений в’їзд для пожежної служби. Вони під’їхали до пасажирського авіалайнера Airbus A320 "Австрійських авіаліній", який уже завантажився. У цей час завершувалася посадка, усі пасажири були у літаку. Погрожуючи зброєю, нападники змусили лягти на землю працівників наземних служб і викрали готівку з багажного відділення. За різними даними, йдеться про суму від 2 до 10 млн євро.

Під час втечі грабіжників з аеропорту відбулася перестрілка з поліцією, в результаті якої один з нападників був убитий, проте решті вдалося втекти. Однак уже вночі їх затримали.

Повідомляється також, що ані пасажири, ані екіпаж літака в результаті нападу не постраждали. Більшість із них навіть нічого не знали про пограбування. Авіалайнер вилетів до Відня з 3-годинним запізненням.

Нагадаємо, в 2006 році в Швеції було скоєно пограбування в аеропорту. Група озброєних людей напала на літак, що перевозив гроші, в аеропорту Ландветтер, який розташований неподалік від Гетеборга.

На Тайвані через задимлення у двигуні екстрено сів літак Компанія Boeing визнала ще одну проблему з літаками 737 MAX 8
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України пограбуванняАлбанияЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся