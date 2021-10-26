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В Албании почти 400 человек отравились из-за загрязнения воды

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Круя, Вторник 26 октября 2021 21:44
В Албании почти 400 человек отравились из-за загрязнения воды Фото: В Албании почти 400 человек отравились из-за загрязнения воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Албании в городе Круя, расположенного недалеко от Тираны, отравились почти 400 человек. По предварительным данным, причиной отравления стало попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Albanian Daily News.

Почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы Албании, поскольку их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.

Для пострадавших обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов.

О случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.

На основании физико-химических анализов, обнародованных Kruje Water Supply and Sewerage, причиной отравления жителей города могло стать наличие аммиака сверх нормы в воде. Предположительно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды.

Однако компания водоснабжения заявляет, что этот случай еще предстоит подтвердить, поскольку периодические анализы, проводимые лабораториями до этого периода, оказались оптимальными.

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