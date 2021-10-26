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В Албанії майже 400 людей отруїлися через забруднення води

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Круя, Вівторок 26 жовтня 2021 21:44
В Албанії майже 400 людей отруїлися через забруднення води Фото: в Албанії майже 400 людей отруїлися через забруднення води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Албанії в місті Круя, розташованого недалеко від Тирани, отруїлися майже 400 осіб. За попередніми даними, причиною отруєння стало потрапляння стічних вод в резервуари з питною рідиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Albanian Daily News.

Майже всі отруїлися жителі міста були направлені в лікарні Албанії, оскільки їх стан не дозволяв обмежитися тільки короткочасною допомогою.

Для постраждалих забезпечено лікування і відповідні медикаменти, всі вони знаходяться під наглядом фахівців.

Про випадки зі значним збитком для здоров'я не повідомляється.

На підставі фізико-хімічних аналізів, оприлюднених Kruje Water Supply and Sewerage, причиною отруєння жителів міста могла стати наявність аміаку понад норму у воді. Імовірно, сильні дощі на вихідних призвели до забруднення питної води.

Однак компанія водопостачання заявляє, що цей випадок ще належить підтвердити, оскільки періодичні аналізи, проведені лабораторіями до цього періоду, виявилися оптимальними.

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