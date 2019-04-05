Аласания считает, что дебаты кандидатов должны проходить по правилам НОТУ

Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины с ее модератором и по ее правилам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Зураба Аласании.

Он отметил, что переговоры о месте проведения дебатов не успели начаться, как уже закончились.

"Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Ранее в НОТУ заявили, что у них есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский". В частности, у телеканала "UA: Первый" есть возможность организовать трансляцию со стадиона, однако решение о дебатах на стадионе должна принять Центральная избирательная комиссия.