На Алабаму обрушился тропический шторм, есть жертвы

Шторм "Клодетт" уже несколько дней наносит удары и затопил части юго-востока США, двигаясь к Атлантическому побережью.

Десять человек, включая девять детей, погибли в Алабаме в результате столкновения двух автомобилей.

Кроме того, 24-летний отец и его 3-летний сын погибли в своем доме, когда на него упало дерево.

Продолжающиеся дождя привели к масштабным наводнениям, эвакуации людей и затруднению движения автотранспорта.