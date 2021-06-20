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На Алабаму обрушился тропический шторм, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

На американский штат Алабама обрушился тропический шторм. В результате непогоды погибли по меньшей мере 12 человек.

Об этом сообщает издание USA Today.

Шторм "Клодетт" уже несколько дней наносит удары и затопил части юго-востока США, двигаясь к Атлантическому побережью.

Десять человек, включая девять детей, погибли в Алабаме в результате столкновения двух автомобилей.

Кроме того, 24-летний отец и его 3-летний сын погибли в своем доме, когда на него упало дерево.

Продолжающиеся дождя привели к масштабным наводнениям, эвакуации людей и затруднению движения автотранспорта.

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