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На Алабаму обрушився тропічний шторм, є жертви

Автор: РБК-Україна

На американський штат Алабама обрушився тропічний шторм. В результаті негоди загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє видання USA Today.

Шторм "Клодетт" вже кілька днів завдає ударів і затопив частини Південного Сходу США, рухаючись до Атлантичного узбережжя.

Десять людей, включаючи дев'ять дітей, загинули в Алабамі в результаті зіткнення двох автомобілів.

Крім того, 24-річний батько і його 3-річний син загинули в своєму будинку, коли на нього впало дерево.

Триваючі дощі призвели до масштабних повеней, евакуації людей і утруднення руху автотранспорту.

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Сполучені Штати Америкишторм