ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Аль-Каида" может через год возобновить теракты в США, - советник Байдена

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 28 сентября 2021 21:50
"Аль-Каида" может через год возобновить теракты в США, - советник Байдена Фото: глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (twitter.com/22Kaybo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Аль-Каида" все еще находится в Афганистане и может в течение ближайших 12-36 месяцев возобновить теракты в США. С боевиками этой организации не разорвало связи радикальное движение "Талибан", которое пришло к власти в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерала Марка Милли - главного военного советника президента США Джо Байдена - председателя Объединенного комитета начальников штабов (комитет восьми высокопоставленных военных чиновников).

"Возрожденная "Аль-Каида" или ИГИЛ, стремящаяся атаковать США, является вполне реальной возможностью, и эти условия, включающие активность на неконтролируемых пространствах, могут появиться в ближайшие 12-36 месяцев", - сказал Милли в ходе сенатских слушаний.

Он также отметил, что "Талибан" был и остается террористической организацией и до сих пор не разорвал связи с "Аль-Каидой". Милли добавил, что в сложившейся ситуации будет сложнее защитить американцев от терактов из Афганистана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Афганистан Аль-Каида
NEWS
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки