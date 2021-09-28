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"Аль-Каїда" може через рік відновити теракти в США, - радник Байдена

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Вашингтон, Вівторок 28 вересня 2021 21:50
"Аль-Каїда" може через рік відновити теракти в США, - радник Байдена Фото: голова Комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі (twitter.com/22Kaybo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Аль-Каїда" все ще перебуває в Афганістані і може протягом найближчих 12-36 місяців відновити теракти в США. З бойовиками цієї організації не розірвав зв'язку радикальний рух "Талібан", який прийшов до влади в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерала Марка Міллі - Головного військового радника президента США Джо Байдена-голови Об'єднаного комітету начальників штабів (комітет восьми високопоставлених військових чиновників).

"Відроджена" Аль-Каїда "або ІДІЛ, яка прагне атакувати США, є цілком реальною можливістю, і ці умови, що включають активність на неконтрольованих просторах, можуть з'явитися в найближчі 12-36 місяців", - сказав Міллі в ході сенатських слухань.

Він також зазначив, що" Талібан "був і залишається терористичною організацією і досі не розірвав зв'язки з"Аль-Каїдою". Міллі додав, що в ситуації, що склалася, буде складніше захистити американців від терактів з Афганістану.

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Сполучені Штати Америки Афганистан Аль-Каїда
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