ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Аль-Джазіра" показала вагон з тілами вбитих російських військових

Новость на русском →
Київська область, Вівторок 10 травня 2022 11:39
"Аль-Джазіра" показала вагон з тілами вбитих російських військових Фото: російські військові гинуть в Україні, їх тіла не забирають до РФ (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами вбитих російських військових. Сюжет було знято в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет "Аль-Джазіра".

Як стверджується, в показаному вагоні знаходяться загиблі на війні проти України російські військові. На кадрах видно фрагменти форми, яка використовується армією Росії. Крім того, показано етикетку бронежилета, виробленого в Росії.

За даними "Аль-Джазіра", російська сторона досі не затребувала останки своїх військових.

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули близько 26 000 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки