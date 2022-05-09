UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В акватории Черного и Азовского морей корабли РФ ведут разведку, - Генштаб

Фото: корабли РФ (dfnk.ru)
Автор: Евгений Прокопенко

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки. Генштаб предупреждает о высоком риске обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Практически вдоль всей линии соприкосновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрелов позиций наших войск. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный “режим тишины”, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода “Азовсталь”, - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, на фоне парада к 9 мая, который оккупанты организовали в Мариуполе, вокруг "Азовстали" продолжают идти бои. Сейчас российские военные пытаются перекрыть все пути отхода украинским военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ