В акватории Черного и Азовского морей корабли РФ ведут разведку, - Генштаб

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России выполняют задачи по изоляции района боевых действий и ведения разведки. Генштаб предупреждает о высоком риске обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Практически вдоль всей линии соприкосновения противник продолжает применять все имеющиеся средства артиллерии и авиацию для обстрелов позиций наших войск. В городе Мариуполь, несмотря на объявленный “режим тишины”, возобновил обстрелы и штурмовые действия завода “Азовсталь”, - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, на фоне парада к 9 мая, который оккупанты организовали в Мариуполе, вокруг "Азовстали" продолжают идти бои. Сейчас российские военные пытаются перекрыть все пути отхода украинским военным.

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