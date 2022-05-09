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В акваторії Чорного та Азовського морів кораблі РФ ведуть розвідку, - Генштаб

Фото: кораблі РФ (dfnk.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Генеральному штабі ЗСУ повідомлять оперативну інформація станом на 18:00 09.05.2022 щодо російського вторгнення. Зокрема, йдеться про діяльність загарбників у південно-східній частині України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

"Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ. Руйнує цивільну та військову інфраструктури. В місті Маріуполь, незважаючи на оголошений “режим тиші”, відновив обстріли та штурмові дії заводу “Азовсталь”, - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, на фоні параду до 9 травня, який окупанти організували в Маріуполі, навколо "Азовсталі" продовжують точиться бої. Наразі російські військові намагаються перекрити всі шляхи відходу українським військовим.

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Генштаб ВСУ