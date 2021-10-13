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Актуальность растет. ОБСЕ рассматривает создание передовых патрульных баз на Донбассе

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Киев, Среда 13 октября 2021 19:01
Актуальность растет. ОБСЕ рассматривает создание передовых патрульных баз на Донбассе Фото: ОБСЕ может создать передовые патрульные базы на Донбассе (фото twitter.com/osce_smm)
Автор: Дмитрий Левицкий

В зоне проведения операции Объединенных сил участились случаи препятствования деятельности миссии ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков. Поэтому растет актуальность создания на Донбассе передовых патрульных баз ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Вопрос препятствования деятельности наблюдателей уже обсуждали в рамках Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Там же, как отмечают в пресс-службе, поднимали вопросы создания передовых патрульных баз на оккупированных территориях. Создание таких баз предусмотрено бюджетом ОБСЕ еще с 2017 года.

"Это будет способствовать усилению мониторинга со стороны СММ, в том числе - непосредственно вблизи неконтролируемых участков российско-украинской границы. Актуальность создания ППБ растет в ситуации, когда Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска", - заявили в пресс-службе делегации.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал блокирование миссии ОБСЕ на российской границе разрушительным ударом по минским договоренностям.

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